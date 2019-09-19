Widgets Magazine
تسجيل
19:27 19 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

    سياسية تونسية تكشف تفاصيل مثيرة وراء القبض على المرشح الرئاسي نبيل القروي

    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قالت الدكتورة ليلى الهمامي، السياسية التونسية، إن "تحريك ملف المرشح الرئاسي نبيل القروي بعد مخالفة قضائية للجوانب الإجرائية بتهمة تبييض الأموال، جاء بعد صعوده الصاروخي في استطلاعات الرأي الخاصة بالانتخابات الرئاسية".

    وكشفت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن "منظمة تونسية تسمى eye watch (أنا يقظ)، وشت بالقروي من أجل الإطاحة به، كما رفعت شكاوى ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوزير السابق المقرب منه المهدي بين غريبة".

    شكاوى ضد الشاهد

    المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    هو في السجن وهي تجوب البلاد... امرأة أقنعت التونسيين بانتخاب سجين للرئاسة
    وتابعت: "تحريك ملف قضية القروي دون النظر إلى الشكاوى المقدمة ضد رئيس الحكومة وصديقه، والذي تقدمت به الشركة لإخفاء حقيقة استهدافها للقروي، تؤكد أن ما حدث مع القروي ليس عفويًا بل كان استهداف سياسي".

    وأوضحت السياسية التونسية أن "المنظمة التونسية مدعومة من برنامج أمريكي لتمويل الجمعيات، ويعمل بالمنظمة التونسية أشخاص من أمريكا، وتخدم أهدافها وتحركاتها الأجندة الأمريكية التي تقف حاليًا في صف النهضة وجماعة الإخوان المسلمين".

    ومضت قائلة:

    الكل يريد أن يطيح بالقروي، بسبب صعوده المفاجئ في استطلاعات الرأي، يمكن أن يكون القروي متورطًا لكن لماذا لم يتم النظر في قضيته منذ 2016، وتم القبض عليه قبيل الانتخابات الرئاسية فقط.

    وأشارت السياسية التونسية إلى أن "نبيل القروي وقف في صف الباجي قائد السبسي، واستخدم هذه الأموال في تأسيس قناة نسمة والتي باتت أكبر القنوات في تونس، ووضعها في خدمة السبسي وكانت لها الفضل في نجاحه"، مؤكدة أن "السبسي رفض تمرير قانون الإقصاء السياسي الذي وضع للإطاحة بقروي".

    النهضة والإخوان

    واستطردت: "نبيل قروي ليبيرالي وهو الوحيد من يستطيع وضع حدود للنهضة التونسية وحركة الإخوان، حيث يحمل قروي مشروعًا ضخمًا، يستطيع أن يستهدف المناطق المحرومة وتمكين الشباب، على عكس المرشح الآخر الذي يأتي لخدمة الإخوان"، على حد قولها.

    وبشأن مهاجمتها لقيس سعيد، قالت الدكتورة ليلى الهمامي، السياسية التونسية، إنه "يحمل مواقف معادية للمساواة بين المرأة والرجل ويعتبر في تصريحاته أن الشريعة مصدر أساسي للقوانين التي ينوي تغييرها حسب ما يظهر في برنامجه المختزل. ولم يمانع دعمه من أطراف تلفها شبهات عنف وتطرف كرابطات حماية الثورة، وحركة النهضة الإخوانية، ولم يبد أي اهتمام بقضية الاغتيالات السياسية، أو أزمة الجهازي السري، وغيرها من الملفات الشائكة".

    ورفض قاضي التحقيق الأول في القطب القضائي المالي في تونس مطلب الإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، نبيل القروي.

    جولة إعادة

    المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    أول حوار للمرشح الرئاسي التونسي السجين... هذا ما قاله عن الشاهد والنهضة
    وبحسب قناة "نسمة" تقدم فريق الدفاع عن القروي بطلب قضائي للإفراج عن المترشح الذي نجح في الحصول على أصوات مكنته من خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية 2019، أمام المترشح قيس سعيد.

    واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 أغسطس/آب الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة.

    وكان القضاء التونسي قرر في يوليو/تموز الماضي منع القروي - 56 عاما- من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.

    وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف، إبراهيم بوصلاح، لوكالة "فرانس برس" الإسبوع الماضي:

    نحن أمام قضية هي الأولى من نوعها في تونس، نحن سنكون أمام فراغ.

    حالة نادرة

    وتابع: "في حال فوزه سنكون أمام مأزق قانوني غير مسبوق في البلاد".

    وقال بوصلاح: "إذا ظل القروي في السجن أو تم إطلاق سراح مشروط له، ستظل المشكلة قائمة، لأنه لم يحاكم والقضية لم تحسم بعد".

    وأشار:

    إذا وصل إلى الرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية، لأنها ليست ذات مفعول رجعي.

    ومضى قائلًا: "لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل، يمكن فقط أن أقدم فرضيات، أخمن أن القضاة سيواجهون ضغطا رهيبا".

    وقال مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف: "نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي اصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت إلى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية (القانون الجنائي)".

    مقابلة في السجن

    نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس
    © Photo / isie.tn
    رئيس الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات: إعلان النتائج النهائية للانتخابات غدا
    وأردف: "كذلك هو نفس الأمر في مسألة رفض طلب قناة الحوار التونسي إجراء مقابلة صحفية مع القروي في السجن، استنادا إلى قانون تنظيم السجون، التي تنص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاص مرخص لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته".

    وتابع: "نحن لا نعمل تحت ضغط الرأي العام والسياسة أو قناة نسمة، ولا يتعلق الأمر بضغوطات ولا بمسّ حقوق الانسان ولا بالتنقيص من مبدأ المساواة. أؤكد نحن نطبق القانون".

    وأضاف: "إذا أردنا انتقاد عملية توقيف القروي، يجب نقد النصوص القانونية وليس من قام بتطبيقها".

    وكان القروي قد أجرى أول مقابلة صحفية من داخل السجن مع مجلة "جون آفريك" الناطقة باللغة الفرنسية، وقال فيها إنه يتعرض لحملة "تشويه"، كونه المرشح ذو الحظ الأقوى في الانتخابات التونسية".

    أول سجين سياسي

    وقال الإعلامي ورجل الأعمال البارز ومالك قناة "نسمة":

    أنا أول سجين سياسي في تونس، منذ اندلاع ثورة الياسمين، هناك مؤامرة تحاك ضدي.

    كما بعث القروي برسالة إلى الشعب التونسي، عبر فريق دفاعه، نشرتها قناة "الحوار" التونسية، التي كشف فيها عن تفاصيل تعرضه لمحاولة "ابتزاز" بحسب وصفه.

    وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس، نبيل بفون، الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بمقر المؤتمرات بالعاصمة عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية المبكرة.

    وأظهرت النتائج تصدر كل من المرشح المستقل قيس سعيد بـ 18.4 بالمائة والمرشح نبيل القروي بـ 15.58 بالمائة من الأصوات، وبالتالي مرورهما إلى الدور الثاني من الانتخابات.

    انظر أيضا:

    وفاة الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي
    أول حوار للمرشح الرئاسي التونسي السجين... هذا ما قاله عن الشاهد والنهضة
    القضاء التونسي يرفض طلب إخلاء سبيل المرشح الرئاسي نبيل القروي
    الهيئة العليا للانتخابات التونسية: جولة الإعادة بين المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي
    الكلمات الدلالية:
    السبسي, انتخابات, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حماران وحشيان يلهوان ويبدو أنهما يضحكان للكاميرا. الحيوان: حمار وحشي. موقع التصوير: منطقة نجورونجورو المحمية، تنزانيا
    المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019
    بومبيو يوضح فشل باتريوت في التصدي لهجوم أرامكو
    بومبيو يوضح فشل "باتريوت" في التصدي لهجوم "أرامكو"
    إنفوجرافيك - أكبر طائرة برمائية الروسية في العالم
    أكبر طائرة برمائية روسية في العالم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك