السفارة الأمريكية لدى سوريا: الولايات المتحدة لا تشجع على المشاركة في معرض إعادة إعمار سوريا

أفادت سفارة الولايات المتحدة لدى الجمهورية العربية السورية، بأن بلادها لا تشجع الشركات الأجنبية على المشاركة في معرض إعادة إعمار سوريا.

دمشق - سبوتنيك. وجاء في الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية على موقع "فيسبوك": "لا تشجع الولايات المتحدة مطلقا الشركات التجارية والأفراد على المشاركة في معرض إعادة إعمار سوريا. إذ أن أي شكل من أشكال التمويل أو المعاملات - سواء كان استثمارًا أجنبيًا أو متعلقا بإعادة الإعمار - من المرجح أن يتم توجيهه عبر شبكات عملاء "النظام"، ما يعود في النهاية بالنفع على "النظام" والحفاظ عليه".

وأضافت: "نظام الأسد يستخدم هذه الشبكات الاقتصادية والتجارية لدعم استمرار الصراع في سوريا، والذي أدى إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين وتشريد الملايين، ومثلما كان الحال في معرض دمشق التجاري الدولي، فإننا سنراقب مشاركة الشركات الأجنبية".

يذكر في هذا الصدد، أنه بمشاركة روسية، انطلقت، يوم أمس الأربعاء، فعاليات معرض " إعادة إعمار سوريا" حيث تتطلع الشركات الروسية من خلال التعاون مع الجانب السوري، إلى الدمج بين المبيعات المنتظمة والاستثمار.

وتستمر فعاليات معرض إعادة إعمار سوريا بدورته الخامسة على أرض مدينة المعارض في دمشق، حتى الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري، بمشاركة نحو 270 شركة من 29 دولة عربية وأجنبية، بينها روسيا.