بالفيديو... تركي الفيصل يكشف السر وراء عدم كتابة مذكراته

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للأمير السعودي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيلم "ولد ملكا"، اليوم الخميس، والذي يؤكد فيه أنه لو كتب المذكرات لكان خسر كل أصدقائه.

#ولد_ملكاً

سمو الامير تركي الفيصل يجيب عن لماذا لم يكتب الملك فيصل مذكرات عن حياته pic.twitter.com/H7ePAwHYco — عبدالله الفريدي (@aboodalfridy) September 19, 2019

وقال: "هل تتصورون أنه لكي أكتب مذكرات يجب أن أكون صادقا في كل ما أقول؟ أنا لدي معارف في العالم كثيرين، ولو كنت صادقا فيما أقوله عنهم فلن يكون لي صديق"، ما أثار ضحك الحاضرين.

وسيطرح فيلم "ولد ملكا"، في صالات السينما في السعودية والخليج العربي، الخميس المقبل 26 سبتمبر/أيلول الجاري.

📍#صورة : من مؤتمر الأمير تركي الفيصل الخاص بإطلاق فيلم " ولد ملكا "، وسرد تفاصيل قصة إطلاق الفيلم العالمي من المملكة إلى العالم. pic.twitter.com/7RGl0DsbgX — فيصل بن أحمد الجنيدل (@FisalAhmad) September 19, 2019

وقدم الأمير تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، خلال المؤتمر الصحفي اليوم، شكره وتقديره لكل من قام على إنتاج فيلم "ولد ملكا".

من جانبه، أشار منتج الفيلم، أندريس غوميز، إلى أن إنتاجه استغرق عامين ونصف من بداية الفيلم وحتى نهايته، وتم استقطاب ممثلين من داخل المملكة ومن خارجها، وعدد من السعوديين والسعوديات الذين قاموا بأدوار مهمة في الفيلم إضافة إلى استقطاب ممثلين عالميين من بريطانيا بالخصوص ومن أفريقيا كذلك"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

صور حصرية من المؤتمر الصحفي للأمير تركي الفيصل الذي أعلن خلاله عن تفاصيل الفيلم العالمي #ولد_ملكا#mbc_fm pic.twitter.com/2U8LzfQrAP — #MBCFM (@mbc_fm) September 19, 2019

وتابع: "حرصنا على كيفية نشر والترويج للفيلم بدءا من المملكة ودول الخليج وغيرها من الدول، انتقالا إلى الدول الإسلامية والعالم بأكمله".

يذكر أن الفيلم العالمي "ولد ملكا" "Born A King"، من إخراج الإسباني أجوستي فيلارونغا، وتأليف بدر السماري من السعودية، إضافة إلى ري لوريغا وهنري فرتز، وبطولة كل من الممثلين هيرميوني كورفيلد التي مثلت شخصية الأميرة ماري، إد سكرين الذي مثل شخصية فيلبي، إضافة إلى الطفل عبد الله علي، الذي مثَّل شخصية الفيصل، والممثل السعودي راكان عبد الواحد، إضافة إلى مشاركة أكثر من 80 سعوديا في الفيلم.