الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين باستهداف التحالف مركز عمليات في حجة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، مقتل وإصابة عناصر من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف جوي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة، - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر": "أن طيران التحالف شن غارة على مركز عمليات للحوثيين شرق جبل مشعر في مديرية مستبأ (شمال حجة)".

وأكد "سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين جراء القصف".

#حجة

قتلى وجرحى في صفوف مليشيا الحوثي الانقلابية بغارة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مركز عمليات تابع للمليشيات شرق جبل مشعر بمديرية مستبأ بمحافظة حجة.#اليمن — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) ١٩ سبتمبر ٢٠١٩

وفي وقت سابق، قالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، إن طيران التحالف نفذ 3 غارات على مديرية حرض شمال غربي حجة، واستهدف بغارة أخرى مديرية مستبأ شمال حجة.

وكان التلفزيون السعودي قال إن التحالف العربي بقيادة السعودية بدء شن عملية عسكرية شمال محافظة الحديدة في اليمن ضد أهداف عسكرية، مشيرا إلى أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية.