ظريف: نفط العرب أهم لأمريكا من دمائهم

Arab blood vs. Arab oil / A primer on U.S. policy:



- 4 yrs of indiscriminate bombardment of Yemen

- 100,000 dead Yemenis

- 20M malnourished Yemenis

- 2.3M cholera cases

= carte blance for culprits.



- Retaliatory Yemeni strike on oil storage tanks

= unacceptable "act of war"