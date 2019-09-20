ظريف: نفط العرب أهم لأمريكا من دمائهم

ذكر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه حرب اليمن مؤشر بأن واشنطن تعتبر النفط أهم من دماء البشر.

وأوضح ظريف في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، فجر اليوم، الجمعة، أن دماء العرب إزاء نفط العرب، هي ألف باء سياسة الولايات المتحدة الأمريكية.

Arab blood vs. Arab oil / A primer on U.S. policy:



- 4 yrs of indiscriminate bombardment of Yemen

- 100,000 dead Yemenis

- 20M malnourished Yemenis

- 2.3M cholera cases

= carte blance for culprits.



- Retaliatory Yemeni strike on oil storage tanks

= unacceptable "act of war" — Javad Zarif (@JZarif) September 19, 2019

وقال ظريف:

4 أعوام من القصف العشوائي الأعمى لليمن، يعني سقوط 100 ألف قتيل من الشعب اليمني، و20 مليون يعانون من سوء التغذية، و2.3 مليون مصاب بالكوليرا؛ كل ذلك يمنح الصلاحيات الكاملة للمجرمين.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني:

رغم ذلك تعتبر (أمريكا) رد اليمنيين على ذلك (العدوان) باستهداف مستودعات النفط "عملا حربيا" مرفوضا.