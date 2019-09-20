"توالت الضربات وتم إجلاء 110 موظفين"... مسؤول في أرامكو يكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم

كشف مسؤول تنفيذي في شركة "أرامكو" السعودية، اليوم الجمعة، تفاصيل الهجوم الذي نفذته جماعة "أنصار الله" واستهدف منشآت نفطية للشركة يوم السبت الماضي.

نقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التنفيذي القول إن "الهجوم على منشأة نفط الخريص استهدف 4 مواقع لمحطات إنتاج الخام".

كما ذكر أنه "في الوقت الذي كان فريق من أرامكو يتعامل مع الحرائق الأولى توالت المزيد من الضربات وجرى إجلاء 110 موظفين فورا".

وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، السبت الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت، أول من أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره على العدوان الإيراني".