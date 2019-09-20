لأول مرة... إنتاج الغاز الطبيعي في مصر يحقق أعلى معدل

أعلنت وزارة البترول المصرية، تزايد إنتاج الغاز الطبيعي إلى أعلى معدلاته في شهر سبتمبر/ أيلول الجاري.

وصرحت الوزارة في بيان لها أن صناعة الغاز الطبيعى تشهد تحولات إيجابية هائلة في مصر خلال العامين الأخيرين، مع التوسع في استخدامات الغاز بالسوق المحلية بعد الاكتفاء ذاتيا من إنتاجه وتوفير فائض للتصدير وتنمية صناعات القيمة المضافة، وفقا لما نشرته صحيفة "صدى البلد".

وأضافت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن "دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمر لقطاع البترول ومتابعته الكاملة لتنفيذ مشروعات صناعة الغاز الطبيعى ساهم بقوة في الوصول لنتائج متميزة وتحفيز الشركات العالمية لسرعة الانتهاء من المشروعات ومواصلة ضخ استثمارات إضافية لتنمية احتياطيات الغاز المصرية خاصة في ظل ما تشهده مصر من استقرار وبيئة مواتية للاستثمارات".

وقال رئيس شركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، المهندس أسامة البقلي، "إن إنتاج الغاز الطبيعي بلغ أعلى معدلاته في شهر سبتمبر ليصل إلى 7.2 مليار قدم مكعب غاز لأول مرة، وأنه تم اسناد 5 مناطق جديدة للبحث عن الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل الى عدد من الشركات العالمية ضمن المزايدة التي تم إعلان نتائجها في فبراير/ شباط الماضي".

وأشار إلى دخول شركة "إكسون موبيل" الأمريكية التي تعد من أكبر الشركات عالميا للعمل لأول مرة في مصر في البحث والاستكشاف، وأنه جارى الإعداد لطرح مناطق جديدة للبحث عن الغاز في البحر المتوسط في مزايدة عالمية خلال العام المالى الحالي 2019/2020.