قالت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، لا تقلقوا على مصر فهي محروسة، فقد ذكرت في القرآن خمس مرات.

ونشرت السعيد تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، مساء أمس، الخميس، دعت فيها لمصر.

لاتقلقوا على #مصر إنها #المحروسه .. ذُكرت في القرآن خمس مرات .. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ... صدق الله العظيم — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 19, 2019

وكتبت فجر السعيد:

لا تقلقوا على مصر إنها المحروسة ذُكرت في القرآن خمس مرات .. بسم الله الرحمن الرحيم ..ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ... اهْبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ...صدق الله العظيم.

غداً #الجمعه سيكون يوم عادي في الحبيبه #مصر والجمعه لمة العيله حياكلوا المحاشي والبشاميل ويتفرجوا على مهرجان #الجونه .. في حاجه ثانيه تتوقعوها ؟!!! آنا لا أتوقع الا الخير ولاتنسوا إنها #مصر_المحروسه وهارب برشلونه لن يحرك شعره في إذن #المحروسه .. وإن غداً لناظره قريب🇪🇬 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) September 19, 2019

ثم عادت وكتبت تغريدة أخرى، في اليوم نفسه:

غداً الجمعة سيكون يوم عادي في الحبيبه مصر، والجمعة لمة العيله حياكلوا المحاشي والبشاميل ويتفرجوا على مهرجان الجونة... في حاجه ثانيه تتوقعوها ؟!!! أنا لا أتوقع إلا الخير ولا تنسوا إنها مصر المحروسة، وهارب برشلونة لن يحرك شعره في إذن المحروسة .. وإن غداً لناظره قريب.