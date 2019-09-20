هل تلغي مصر نظام "الامتحانات الإلكترونية"... مجلس الوزراء يرد

أعلن مجلس الوزراء المصري، أن منظومة الاختبارات الإلكترونية سارية ومستمرة كما هي دون توقف أو إلغاء.

جاء ذلك في رد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، على ما تردد ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي 2019/ 2020.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإلغاء نظام الامتحانات الإلكترونية في العام الدراسي الحالي، وأن منظومة الاختبارات الإلكترونية سارية ومستمرة كما هي دون توقف أو إلغاء، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة والشفافية في عملية تصحيح الامتحانات دون تدخل العنصر البشري.

وأضافت الوزارة، أن هناك أكثر من مرحلة لتصميم الامتحانات الإلكترونية، تبدأ بوضع بنك الأسئلة، ثم تصميم امتحانات مختلفة، ولكنها متفقة من ناحية المواصفات الفنية كالسهولة والصعوبة، حيث تتم هذه المراحل بشكل إلكتروني دون تدخل للعنصر البشري.

وأشارت وزارة التربية والتعليم المصرية إلى أنه يتم تدريب عناصر المنظومة على طريقة التصميم الجديدة للامتحانات الإلكترونية.