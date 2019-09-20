الأمم المتحدة: المساعدات الغذائية وصلت لعدد قياسي في اليمن تجاوز 12 مليون نسمة

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن 12.4 مليون شخص في اليمن حصلوا على مساعدات غذائية خلال شهر أغسطس/ آب، وهو رقم قياسي لأنه يمثل المرة الأولى التي تصل فيها المساعدات للفئة المستهدفة بالكامل.

لكن البرنامج قال في الوقت ذاته إنه لا يزال يحتاج إلى 600 مليون دولار من المانحين لتقديم شحنات غذائية لليمن دون انقطاع خلال الأشهر الستة المقبلة. وأضاف أن الحصص قد تتقلص اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول، إذا لم يحصل البرنامج على تمويل.

وقال المتحدث باسم البرنامج، إيرفيه فيرهوسل، في بيان: "الأرقام الجديدة من دورة التوزيع لشهر أغسطس/ آب، تشير إلى أن برنامج الأغذية العالمي وصل إلى عدد قياسي بلغ 12.4 مليون شخص ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي. هذا أكبر عدد نصل إليه على الإطلاق".

وسبق أن قدم البرنامج حصصا غذائية لنحو 11 مليون يمني شهريا.

وأوقف البرنامج معظم المساعدات في العاصمة صنعاء يوم 20 يونيو/ حزيران، بدافع القلق من عدم وصول المواد الغذائية لمستحقيها من خلال شريك محلي. إلا أنه أبقى على برامج التغذية للأطفال المصابين بسوء التغذية وللحوامل والمرضعات.

واستأنف البرنامج توزيع المساعدات على نحو 850 ألف شخص بعد ذلك بشهرين في العاصمة بعد التوصل إلى اتفاق مع سلطات الحوثيين الذين يسيطرون على المدينة. وقال البرنامج آنذاك إنه سيلجأ لعملية تسجيل بالقياسات البيولوجية لتسعة ملايين نسمة يعيشون في مناطق تحت سيطرة الحوثيين.