Widgets Magazine
تسجيل
18:02 20 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    وحدة لتحلية المياه المالحة

    لهذه الأسباب تتجه مصر لتحلية مليون متر مكعب من مياه البحر بحلول 2020

    © Sputnik . Iosif Budnevich
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    أكد خبراء مصريون إن مصر تتجه لإنشاء المزيد من محطات تحلية مياه البحر، خاصة في المدن الجديدة التي تنشأ حديثا.

    وبحسب الخبراء، تسعى مصر إلى الوصول إلى إنتاج نحو مليون متر مكعب من المياه المحلاة بحلول 2020، وأن الأمر قد يساهم في تعويض بعض نسب العجز التي قد تنتج عن أزمة سد النهضة، مع الاعتماد على زراعة محاصيل زراعية لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.

    ضمن المحطات الجديدة التي تبدأ في إنشائها مصر 4 محطات بجنوب سيناء، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم ٨٣ لسنة ٢٠١٩ بشأن الموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء ٤ محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ ١٥ مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ ٨ ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٨.

    الساحل السوري المطل على البحر المتوسط
    © Sputnik . Zhaklin Babieva
    الساحل السوري المطل على البحر المتوسط

    من ناحيته قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمصر، إن المحافظة ستبدأ العمل خلال الأيام المقبلة في إنشاء 4 محطات لتحلية مياه البحر.

    وأضاف فودة في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الجمعة، أنه بعد توقيع اتفاقية القرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتصديق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عليها، ستجرى عمليات البدء في المشروع مباشرة، خاصة وأن حجر الأساس وضع في وقت سابق.

    وأوضح أن المحطات الأربع يجرى إنشاؤها في "نويبع ورأس سدر ودهب وأبو زنيمة "، وأنهم يساهمون بشكل كبير في حل مشكلة نقص المياه الخاصة بالشرب في جنوب سيناء، وأنهم يساهمون بقدر كبير خاصة في ظل محدودية السكان في المحافظة.

    وأشار فودة إلى أن المشروع يستغرق نحو عام ونصف، يرجح افتتاحه في 2021، في حين تعمل المحافظة على إنشاء 4 محطات جديدة خلال الفترة المقبلة، بخلاف المحطات التي يبدأ العمل بها خلال الأيام المقبلة.

    ما عدد المحطات في مصر؟

    من ناحيته قال الدكتور حسام شوقي مدير مركز التميز المصري لأبحاث تحلية المياه ومركز بحوث الصحراء، إن عدد محطات تحلية مياه البحر  يبلغ نحو 45 محطة، إلا أن الأمر يقاس بحجم المياه المنتجة لا بعدد المحطات.

    مليون متر مكعب بحلول 2020

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الجمعة، أنه حتى منتصف الثمانينيات كانت القدرة المنتجة من مياه البحر المحلاة لا تتعدى 20 ألف متر مكعب يوميا، وما بعد عام 2000 حتى 2011، وصل الإنتاج إلى 145 متر مكعب يوميا، فيما يبلغ الإنتاج الحالي نحو 650 ألف متر مكعب يوميا، ومن المتوقع أن تنتج مصر نحو مليون متر مكعب مع بداية العام المقبل 2020، حيث تتوزع المحطات في المدن الجديدة الساحلية.

    شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر
    © Sputnik . Алексей Витвицкий
    شاطئ من مدينة شرم الشيخ في مصر

    من هي الدول التي تتعاون معها مصر؟

    أوضح شوقي أن مصر تتعاون منذ فترات طويلة مع بعض الدول، إلا أن الإدارة الهندسية للقوات المسلحة تشرف على إنشاء محطات التحلية وتسلم فيما بعد لشركة المياه والصرف الصحي.

    وأشار شوقي إلى أن بعض الشركات الكبيرة التي تتعاون معها مصر في مجال تحلية المياه هي شركات ألمانية وإسبانية وشركات دولية أخرى لها خبرة في إنشاء وتصميم المحطات.

    لا علاقة بأزمة سد النهضة؟

    يرى شوقي أن توجه الدولة المصرية نحو تحلية مياه البحر لا يرتبط بأزمة سد النهضة، خاصة أن الدولة تقوم بإنشاء محطات التحلية في المدن الجديدة والتي تبنى على السواحل.

    وقف مد خطوط المياه من نهر النيل

    وشدد شوقي على أن إنشاء المحطات في مدن الجلالة والعلمين والمناطق الاستثمارية الجديدة لن يمد لها أية خطوط مياه من نهر النيل، خاصة أن تكلفة المحطات أقل من مد الخطوط من نهر النيل، خاصة أنها تحتاج للكثير من الجهد في الصيانة والمتابعة.

    يقول شوقي أن المحطات تنشأ حسب عدد السكان، حيث أن محطة التحلية ذات قدرة 150 متر مكعب تكفي حاجة مليون شخص، فيما تنشأ محطة 300 ألف متر مكعب لمليوني مواطن. وأكد عدم التوجه لاستخدام مياه التحلية في الزراعة لعدم الجدوى الاقتصادية.

    ضرورة تحلية المياه؟

    قال محمد محمود سامي رئيس شعبة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية مركز بحوث الصحراء، إن دول الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بشكل كلي، وأن تنفيذ هذه المشروعات في مصر يتطلب وضع دراسة دقيقة.

    التكلفة الاقتصادية

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، الجمعة، أن المتر المكعب من المياه المحلاة تقدر تكلفته من 7 إلى 11 جنيه، وهو ما يشير إلى عدم إمكانية استخدامه في الزراعة بالري، نظرا للتكلفة الباهظة التي لا تتناسب مع المحصول.

    أراضي زراعية في السودان
    Harjcom.com
    أراضي زراعية في السودان

    وتابع أن استخدام المياه المحلاة يمكن استخدامها في مياه الشرب في المناطق النائية والقرى السياحية، كما أنه يمكن استخدامه في الصوب الزراعية نظرا لعدم استخدام المياه بكميات كبيرة فيها.

    وأشار إلى أن استخدام محطات التحلية في جنوب وشمال سيناء تستخدم لصالح الأهالي والقرى السياحية، خاصة أن البدائل الأخرى المتعلقة بحفر الآبار ذات تكلفة أعلى.

    التعاون مع دول أخرى

    أوضح أن معظم الماكينات المستخدمة في تحلية مياه البحر تنتج في مصر بنسبة 85%، وأن التعاون يجرى مع اليابان وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وأن الاتجاه الفترة المقبلة للاعتماد بشكل كامل على القدرات والخبرات المصرية.

    ما علاقة أزمة سد النهضة؟

    يشير سامي إلى أن محطات تحلية مياه البحر يمكن أن تساهم في سد العجز الذي قد يحدث عن أزمة سد النهضة باعتبارها أحد الحلول، وأن نصيب الفرد قد يقل عن 600 متر مع ارتفاع عدد السكان، خاصة أن موارد المياه في مصر تعتمد بشكل رئيسي على حصتها في مياه نهر النيل، بالإضافة إلى مياه الأمطار والجوفية وتتراوح من 4.5إلى 6 مليار متر مكعب، في العام.

    استنباط محاصيل زراعية جديدة لتوفير المياه

    ويؤكد ضرورة العمل على استنباط محاصيل زراعية لا تستخدم فيها كميات مياه كبيرة، خاصة أن نسبة مصر من مياه النيل يستخدم منها نحو 85%في الزراعة، وهو ما يتطلب الحفاظ على نسب المياه وزراعة المحاصيل التي تتحمل درجات الملوحة، فيما يمكن استيراد المحاصيل التي تستخدم المياه بدرجة أعلى.

    نهر النيل ـ القاهرة
    © Sputnik . Ashraf Kamal
    نهر النيل ـ القاهرة

    أبرز محطات التحلية الجديدة

    قامت وزارة الإسكان والمرافق المصرية خلال الفترة الماضية بإنشاء محطات بتقنيات متقدمة خاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة.

    من الجهات المنوطة بالإنشاء؟

    تقوم 3 جهات تنفيذ محطات تحلية المياه في مصر، وهم الهيئة القومية لمياه الشرب، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تقوم بتنفيذ المحطات في المدن الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

    وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية تنفذ الهيئة تنفذ حاليا 14 محطة تحلية، بطاقة 195 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة 4.4 مليار جنيه، بمحافظات "جنوب سيناء- شمال سيناء- مطروح- بورسعيد"، ومن المخطط الانتهاء منها تباعا حتى شهر يونيو/حزيران 2020.

    أبرز المحطات

    محطة تحلية الشلاتين: جاري الانتهاء من تنفيذها بطاقة 3 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة شلاتين.

    محطة تحلية حلايب: بطاقة 1.5 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة حلايب، بمحافظة البحر الأحمر.

     محطة تحلية نبق: في محافظة جنوب سيناء بطاقة 6 آلاف م3/يوم، لخدمة منطقة نبق ومدينة شرم الشيخ، وبلغت نسبة التنفيذ 70 %، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها 12/2018.

    فيما يتم تنفيذ 4 محطات تحلية، هي: رأس سدر، بطاقة 10 آلاف م3/يوم، لخدمة مدينة رأس سدر، ومحطة تحلية أبوزنيمة: بطاقة 20 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة أبوزنيمة.

    محطة تحلية دهب: بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة دهب، ومحطة تحلية نويبع: بطاقة 15 ألف م3/يوم، لخدمة مدينة نويبع.

    انظر أيضا:

    رئيس الوزراء الإثيوبي من القدس: نتطلع لاستثمارات إسرائيلية في قطاعات المياه والطاقة
    مصر تعلن "تعثر" مفاوضات وزراء المياه حول سد النهضة
    حرب السدود وصراعات المياه في الشرق الأوسط
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حماران وحشيان يلهوان ويبدو أنهما يضحكان للكاميرا. الحيوان: حمار وحشي. موقع التصوير: منطقة نجورونجورو المحمية، تنزانيا
    المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019
    بومبيو يوضح فشل باتريوت في التصدي لهجوم أرامكو
    بومبيو يوضح فشل "باتريوت" في التصدي لهجوم "أرامكو"
    خارطة نشر منظومات باتريوت في السعودية
    الكشف عن خارطة تواجد منظومات "باتريوت" في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك