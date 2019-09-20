مصر تحذر من 21 دواء فيها "سم قاتل"

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، من تناول 21 دواء، تحتوي على المادة الخام الفعالة "رانيتيدين".

وبحسب موقع "مصراوي"، فإن من بين أسماء الأدوية الـ21 التي حذرت وزارة الصحة منها في خطابها إلى وكلاء الوزارة على مستوى الجمهورية: زانتاك - فوار راني - رانيتيدين - رانيتاك- إبيرانت - رانتيدول - أسيلوك - فارو رانتدين - هيستاك- أسيلايت - نو إيروسيف - مجدين - رانيتاريجو- الرانتاز - أوسموران - رانتيبلوك- رابيدال - إبيران- رايتيكيور- جاستبروكت - بيبتريليف.

ويمكن شراء أدوية "رانتيدين" دون وصفة طبية للتغلب على حموضة وحرقة المعدة

وقررت وزارة الصحة المصرية وقف تداول جميع المستحضرات التي تحتوي على المادة الخام الفعالة "رانتيدين" بكل الأشكال الصيدلانية والتركيزات لجميع الشركات والأسماء التجارية، لحين التأكد من عدم وجود شائبة بالمادة الخام، على أن يتم الإفراج عن جميع المستحضرات التي تم وقف تداولها، طبقا لنتيجة التحليل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية.

كما قررت الوزارة سحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته، لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مسرطنة بمستويات منخفضة.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين الماضي، أنه حتى اليوم لا يوجد قرار دولي أو محلي، بوقف استخدام عقار "رانيتيدين"، المعروف تجاريا باسم "زانتاك"، موضحة أنه جار التحقق عن طريق السلطات الصحية الدولية، لتقييم ما إذا كانت المستويات المنخفضة من مادة "NDMA" في الـ"رانيتيدين" تشكل خطرا على المرضى، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وقالت الوزارة إن السلطات الدولية لا تنصح بالتوقف عن تناول المنتج، وعلى المرضى الذين يرغبون في التوقف عن الاستخدام التحدث إلى اختصاصي الرعاية الصحية، بشأن الخيارات العلاجية الأخرى.

وأضافت أنها ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة، حال صدور نتائج التحقيقات الدولية بشأن الدواء.

يشار إلى أن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، حذرت الجمعة الماضية، من أن بعض أدوية "رانتيدين" تحتوي على نسب قليلة من شوائب نيتروزامين المسرطنة، وعلى رأسها الدواء المعروف باسم "زانتاك".