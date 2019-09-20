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21:03 20 سبتمبر/ أيلول 2019
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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة

    أثارت ضجة... هل قال ترامب "البحرين تمتلك 700 مليار وهذا كثير"

    © REUTERS / ALEXANDER DRAGO
    العالم العربي
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    "البحرين تمتلك 700 مليار وهذا كثير"، مقولة نقلت على لسان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في حضور ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

    وبالفعل نشر تلك المقولة عدد كبير من وسائل الإعلام العربية، وأرفق عدد منها مقطع الفيديو الخاص باللقاء الكامل.

    ولكن "سبوتنيك" رجعت إلى النص الكامل للمقابلة سواء المكتوبة على موقع "البيت الأبيض" الرسمي أو مقطع الفيديو المنشور على موقع "يوتيوب".

    ووجدت أن ترامب لم يقل تلك الجملة تحديدا، وإن كتابتها كانت مجرد "ترجمة خاطئة" لما قاله ترامب.

    ماذا قال

    لكن ماذا قال ترامب، وتسبب في تلك الحالة من الارتباك.

    ​قال الرئيس الأمريكي: "لدينا حاليا قوة عسكرية لم يشهدها العالم من قبل، أنا لست قلقا على الإطلاق بشأنها".

    وتابع: "جئت هنا قبل 3 سنوات تقريبا، وأخبرني الجنرال ماتيس (وزير الدفاع حينها): سيدي نحن ليس لدينا تسليح كاف، قلت له: هذا أمر مرعب".

    واستمر: "لا ألوم أحدا على هذا الأمر، لكني قلت له: لا أريد أن أسمع هذا مرة أخرى منك أو من أي جنرال آخر، لا ينبغي لأي رئيس على الإطلاق أن يسمع مثل ذلك الكلام مرة أخرى، نحن سنطور من تسليحنا".

    وقال ترامب: "لدينا الآن المزيد من التسليح، المزيد من الصواريخ، المزيد من الدبابات، المزيد من القاذفات، والمزيد من المقاتلات النفاثة".

    وأردف: "عندما جئت إلى هنا لم تكن تطير إلا نحو 50% من مقاتلاتنا النفاثة، وكنا في حالة سيئة، لكننا حاليا لدينا أفضل المقاتلات على الإطلاق، والكل يريد شراءها"، ثم وجه كلامه إلى ولي العهد البحريني: "هل اشريت أيا من مقاتلاتنا النفاثة؟".

    ورد الشيخ سلمان بن حمد "نعم سيدي"، وقال ترامب له: "أي واحدة (اشتريت)"، ليضيف ولي العهد "مقاتلات إف-16"، ليقول ترامب: "هذا عظيم"، ليختم ولي العهد ضاحكا: "وقعت عليها هنا"، ويقول ترامب ضاحكا: "تمتلك ذوقا جيدا".

    وقال الرئيس الأمريكي: "هذا ما ورثناه من الإدارة السابقة، وبكل إنصاف، لم تكن للرئيس أوباما فقط، بل من الإدارات التي سبقته أيضا، وأوباما علق بها أيضا، وقمنا بإصلاح ذلك الأمر بصورة جيدة".

    وتابع

    "ولي العهد يعلم أننا أنفقنا 700 مليار دولار في العام الأول (على التسليح)، وفي العام التالي 718 مليار دولار، وفي العام التالي الذي هو العام الحالي حصلنا على موافقة ليصبح الإنفاق 738 مليار دولار، وهذا كثير من المال، حتى بالنسبة للبحرين".

    ثم وجه كلامه إلى ولي عهد البحرين: "أليس كذلك؟".

    ورد الأمير سلمان بن حمد: "إنها أموال كثيرة"، ليقول ترامب: "إنه كثير حتى بالنسبة للبحرين، والبحرين لديها الكثير من المال".

    وكان ترامب قد أعلن في خطابه ضمن ذكرى تأبين ضحايا "11 سبتمبر" عن قرارا برفع الميزانية العسكرية للدفاع.

    وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية، أن البحرين من أكبر حلفائها من خارج حلف شمال الأطلسي "الناتو".

    وتمتلك بريطانيا قاعة عسكرية في البحرين، تعد الأولى منذ عام 1971، عندما استولت الولايات المتحدة الأمريكية على قاعدتها السابقة في تلك الدولة.

    ​وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في العام الماضي، عندما انسحبت الولايات المتحدة من الصفقة النووية مع طهران. وردا على ذلك، علقت إيران تنفيذ العديد من أحكام المعاهدة. وبالإضافة إلى ذلك، شددت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران وخاصة فيما يتعلق بقطاع النفط، وفي ذات الوقت أعلن المشاركون الأوروبيون في الصفقة عن عزمهم الحفاظ على الاتفاق.

    وتصاعدت التوترات في الخليج، لا سيما بين إيران والولايات المتحدة، بعدما اتهمت واشنطن طهران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ست ناقلات نفط، في مايو/أيار ويونيو/حزيران، وهو ما تنفيه طهران.

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    الكلمات الدلالية:
    سلمان بن حمد آل خليفة, دونالد ترامب, البحرين, الولايات المتحدة الأمريكية
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