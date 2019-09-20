هزة أرضية تضرب شرق القاهرة

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية رصد محطات الشبكة القومية لزلزال وقع في الساعة 5:35، اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري، شرق القاهرة دون حدوث أي خسائر.

وأشار المعهد إلى أن الهزة الأرضية بقوة 2.7 على مقياس ريختر، وبعمق 3.72، وعلى خط طول 29.99 شمالا، وخط عرض 31.3 شرقا، بحسب بوابة "أخبار اليوم".

​وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جاد القاضي، أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أي خسائر أو أضرار، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد نتعرض لها من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات، بحسب صحيفة "اليوم السابع".