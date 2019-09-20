محطات فارقة في تاريخ المملكة... مقطع فيديو جديد من "أرامكو"

نشرت شركة النفط السعودية العملاقة "أرامكو"، مساء اليوم الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، مقطع فيديو جديدا، وصفته بأنه يحتوي "محطات فارقة في تاريخ المملكة.

وأشارت "أرامكو" في مقطع الفيديو، الذي نشرته على موقعها الرسمي، إنها تهدي هذا المقطع، بمناسبة "اليوم الوطني" للمملكة العربية السعودية الـ89.

وقالت أرامكو إنها بهذا المقطع تحتفل باليوم الوطني، عن طريق عرض "لحظات من ذاكرة المملكة العربية السعودية، منذ تأسيسها وحتى الوقت الحالي".

وعنونت الفيديو بشعار "عزك لقدام وأمجادك ورا".

ويظهر الفيديو مراحل تطور المملكة، عن طريق رسالة يبعثها الملك المؤسس عن طريق طفل صغير، يشهد ظهور أول آبار النفط في السعودية، ثم تتدرج الأحداث حتى تتطور السعودية.

عزك لقدام وأمجادك ورا.#نستاهلك_يا_دارنا #همة_حتى_القمة

في #اليوم_الوطني89، تحتفل #أرامكو السعودية بوطنٍ نفخر بإنجازاته. هنا لحظات من ذاكرة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى يومنا الحالي.

رتوت تغريدتنا حتى تصلك معلومة عن أحد مشاريع المملكةhttps://t.co/SsmtcPl01Y pic.twitter.com/CiBND9pfer — أرامكو (@Saudi_Aramco) September 19, 2019

​ويظهر في أحد المقاطع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يتحدث عن "رؤية 2030"، وفي نهايتها يظهر شخصية تشبه العاهل السعودي الملك سلمان ولكن من ظهره.

وكانت شركة "أرامكو" قد تعرضت قبل أيام إلى هجوم على منشآت نفطية تابعة لها في بقيق وخريص في المنطقة الشرقية للسعودية.

إلا أن السعودية عرضت، أول من أمس الأربعاء، بقايا مما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره على العدوان الإيراني".

وقالت وزارة الدفاع السعودية، يوم الأربعاء، إن منشأة خريص استهدفت بأربعة صواريخ.

وأضافت الوزارة أن 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ جرى إطلاقها على بقيق التي يوجد بها أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم. كما ذكرت أن الصواريخ التي استهدفت بقيق فشلت في إصابة أهدافها.