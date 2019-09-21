البنتاغون: إرسال قوات إلى الشرق الأوسط خطوة أولى للرد على "العدوان الإيراني على السعودية"

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، مارك اسبر، اليوم السبت، إن إرسال قوات أمريكية إضافية إلى الشرق الأوسط ليست سوى الخطوة الأولى للرد على "العدوان الإيراني على المملكة العربية السعودية".

موسكو - سبوتنيك. وقال أسبر في إحاطة إعلامية "هذه مجرد خطوة أولى نتخذها للرد على هذه الهجمات".

وأشار رئيس البنتاغون إلى ان الولايات المتحدة تركز جهودها الآن لمساعدة المملكة العربية السعودية على تعزيز بنيتها التحتية الدفاعية.

وأكد وزير الدفاع أن "القيام بذلك محاولة [من الولايات المتحدة] لإقناع الإيرانيين للعودة إلى المسار الدبلوماسي".

ووفقا له، للولايات المتحدة وجود "قوي" في المنطقة من دون إرسال قوى إضافية. وتابع "نحن واثقون تماما من مواقفنا".

وفي الوقت نفسه، كرر أن إيران مسؤولة عن الهجمات على قطاع النفط في المملكة العربية السعودية. وفقا لأسبير، في الأشهر الأخيرة، كثفت إيران أنشطتها العسكرية في المنطقة.

وختم أسبر، قائلا، "إن العدوان الإيراني في تزايد مستمر على الرغم من الدعوات المتكررة للرئيس ترامب لإجراء مفاوضات دبلوماسية".