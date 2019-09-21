اليمن… مقتل قائد عسكري بارز من "أنصار الله" بغارة للتحالف العربي في حجة

قتل قائد عسكري رفيع في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، الجمعة، بقصف شنه طيران التحالف العربي على محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" أن العميد محمد عبده دغيش، أركان حرب محور محافظة البيضاء وسط اليمن، قتل وعدد من مرافقيه في غارة لطيران التحالف بمحافظة حجة.

وأشار إلى أن القيادي دغيش المكنى "أبو ثابت" عيّن منذ شهرين في منصبه الذي تقلده بعد أن عمل لأكثر من ثلاثة أعوام المسؤول الأمني لـ"أنصار الله" في محافظة البيضاء.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.