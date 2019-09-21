الرئيس التنفيذي لأرامكو يتوقع عودة الإنتاج لما كان عليه قبل الهجمات بنهاية سبتمبر

أعلن الرئيس التنفيذي لأرامكو السعودية، في رسالة للعاملين بالشركة، أنه يتوقع عودة الإنتاج النفطي لما كان عليه قبل الهجمات بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وكانت جماعة "أنصار الله" في اليمن قد دعت، أمس الجمعة 20 سبتمبر/أيلول، إلى الدخول في مفاوضات جادة، بعد إعلانها وقف استهداف المملكة العربية السعودية.

وقال مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي لـ"أنصار الله" (الحوثيين) في بيان نشر على موقعها الرسمي: "أدعو جميع الفرقاء من مختلف أطراف الحرب إلى الانخراط الجاد في مفاوضات جادة وحقيقية تفضي إلى مصالحة وطنية شاملة لا تستثني أي طرف من الأطراف".

وتابع: "نذكّر بأننا قد أطلقنا فكرة تشكيل فريق وطني مفتوح العضوية للراغبين من المكونات المخدوعة بالعدوان الأجنبي، حقناً للدم اليمني وحرصاً على ما تبقى من أواصر الإخاء، وتغليباً للمصالح الوطنية العليا، وأشد على يد الفريق في مواصلة ومضاعفة جهود التواصل مع مختلف الأطراف اليمنية".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.