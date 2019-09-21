"أوقفوا العمل بالشريعة"... ضجة في السودان بعد تصريحات عضو مجلس السيادة

طالبت عائشة موسى السعيد، عضو مجلس السيادة السوداني بوقف العمل بالشريعة الإسلامية في بلادها، ما أثار جدلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقل موقع "كوش نيوز" السوداني أن تصريح عائشة السعيد بوقف العمل بالشرعية الإسلامية في السودان، أثار جدلا واسعا.

#بلا_قيود.. عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة في #السودان:

" لابد من وقف العمل بالشرعية الإسلامية في السودان لأنه بلد متعدد الأديان" #بلا_قيود الأحد 5:30 مساء بتوقيت غرينتش مع@nouransallamBBC pic.twitter.com/N4QDWlnhuZ — BBC News عربي (@BBCArabic) September 20, 2019

وأوضح الموقع أن عائشة قد قالت خلال استضافتها يوم أمس الجمعة، ببرنامج بلا قيود بالبي بي سي:

لابد من وقف العمل بالشرعية الإسلامية في السودان لأنه بلد متعدد الأديان كما أن السودان بلد متعدد الأعراق والأديان نريد أن نحافظ على أهل السودان جميعهم مسلمين أو مسيحيين أو أديان أخرى.

وأثارت تصريحات السعيد استياء عدد من السودانيين الذين بادروا بالرد عليها حيث قال بعضهم: "كأن الإسلام قد ظلم الأديان"، وعلق آخر ‏‎‎"معناها المخابرات البريطانية لا تريد استقرارا في السودان وبهذه الحلقة تدعو الجماعات المتطرفة إلى الاستعداد".

واستنكر ثالث تصريحات السعيد بقوله‎: "يعنى رب العباد قال و رضيت لكم الإسلام دينا و هذه تقول لا، اللهم إنا نبرأ إليك من هؤلاء".

يذكر أن المجلس السيادي السوداني كان قد أعلن، الخميس الماضي، إسقاط عقوبة الإعدام عن 8 من المحكومين التابعين لحركة تحرير السودان، التي يقودها عبد الواحد محمد نور.

وأفاد الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان، بأن "المجلس اتخذ عدد من القرارات الخاصة بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ وبناء الثقة الموقع بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا".