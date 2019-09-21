تتعلق بالصحف والتلفزيون... إجراءات استثنائية داخل محبس البشير

قامت الجهات الأمنية المشرفة على محبس الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، في سجن كوبر، بتشديد الحراسة على زنزانته.

ووفقا لصحيفة "اليوم التالي" السودانية، قررت السلطات تقليص عدد الصحف اليومية الممنوحة للبشير إلى صحيفتين فقط، وإزالة التلفاز من الزنزانة.

محكمة سودانية تواصل جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر #البشير في تهم الثراء الحرام والمشبوه والتعامل بالنقد الأجنبي https://t.co/obW6ZSb3DG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2019

وشملت الإجراءات حصر العلاج داخل السجن، إلا في الحالات الحرجة، بعد أن تكررت مطالبات بعض المعتقلين بتحويلهم إلى مستشفى "علياء" التابعة للسلاح الطبي في حالات عادية.

وأفادت تقارير أن البشير لم يشك طيلة فترة حبسه إلا من آلام في الركبة، استوجبت إيفاد طبيب علاج طبيعي.