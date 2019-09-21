Widgets Magazine
تسجيل
15:16 21 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي

    المتحدث باسم نبيل القروي: الحديث عن مناظرة تلفزيونية لإلهاء الرأي العام عن "خرق تكافؤ الفرص"

    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر

    قال حاتم المليكي المتحدث باسم نبيل القروي، المرشح الرئاسي التونسي، إن حملة القروي تتمسك بضرورة الإفراج عن مرشحها لقيادة حملته الانتخابية في الجولة الثانية.

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، السبت قائلا إن: "الأوضاع بعد الانتخابات أصبحت متغيرة، واتضح للجميع أن وجود القروي في السجن أثر سلبيا على شعبيته، واليوم أصبحت مسألة خرق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين واضحة، حيث لا يتعلق الأمر  بالسماح أو عدم السماح بإجراء مناظرة تلفزيونية، المسألة تتعلق باحترام مبدأ تكافؤ الفرص وهو ما يعني الإفراج الفوري عن القروي، إضافة إلى التأكيد على براءته وعدم وجود تهمه تدينه".

    المرشح الرئاسي التونسي نبيل القروي
    © REUTERS / Zoubeir Souissi
    تونس... سيناريوهات محتملة لنتائج الانتخابات قد تكون سببا في إعادتها من جديد
    وأوضح أنه لا يجوز الحديث عن مناظرة تلفزيونية في ظل خرق مبدأ تكافؤ الفرص في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، خاصة أنه رئيس حزب سياسي يخوض الانتخابات التشريعية.

    التواصل بين حملة القروي والتيارات الوطنية؟

    وتابع المليكي، أن الحملة تواصلت مع أغلبية التيارات والمنظمات الوطنية، وأوضحنا أن المسألة سياسية وليست قضائية، خاصة أن كل درجات التقاضي صرحت بأنها غير مختصة ما يؤكد أن المسألة سياسية وليست قضائية، حسب نص قوله.

    واستطرد بقوله: "في الجولة الأولى من الانتخابات توجهت الهيئة العليا المستقلة بطلب للقضاء للسماح للقروي بمباشرة حملته في إطار مبدأ تكافؤ الفرص ولم يستجب القضاء لذلك، وفي المرة الثانية طالبت الهيئة العليا للانتخابات وهيئة السمعي البصري، إلا أن ذلك لا يمثل المطلب الرئيسي، نحن لا نتحدث عن منة من أحد".

    هل يؤثر الأمر على شفافية الانتخابات؟

    وتابع: "نحن نتحدث عن انتخابات حرة ونزيهة يجب أن تتوافر فيها نفس الشروط على أساس تكافؤ الفرص، خاصة أنه لا إدانة للقروي بل هو معتقل في السجن".

    تمسك بالإفراج عن القروي

    وطالب المليكي بضرورة الإفراج عن القروي ليكون على رأس حملته الانتخابية وكذلك على رأس الحزب الذي يخوض الانتخابات التشريعية.

    ويرى المليكي أن الحديث عن المناظرة التلفزيونية هي تفصيل لإلهاء الرأي العام، وأنهم متمسكون بكافة الحقوق للمرشح نبيل القروي بما يضمن نزاهة الانتخابات الرئاسية.

    ماذا عن الطعون المقدمة؟

    وبشأن الطعون التي قدمت ضد القروي قال المليكي: "الطعون ينظرها القضاء الإداري، ولدينا هيئة قضائية وقانونية للمرافعة والرد على الطعون، وهذه المسائل نحترمها جميعا".

    موافقة الهيئة على المناظرة

    وافقت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري على طلب التلفزة التونسية تمكين المرشح نبيل القروي من تسجيل حصص التعبير المباشر والمشاركة في المناظرات الرئاسية.

    الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي
    © AP Photo / HASSENE DRIDI
    الحكومة التونسية تقول إنها لا تمانع دفن زين العابدين بن علي في بلاده
    وسمحت الهيئة للقروي بالمشاركة في المناظرات الخاصة بالدور من الانتخابات الرئاسية سواء بالحضور في استوديوهاتها أو التسجيل والبث المباشر من المؤسسة السجنية التي يقيم بها.

    وقالت مراسلة "سبوتنيك" أمس السبت، إنه بناء على هذه الموافقة، راسلت التلفزة التونسية كلا من وزارة العدل والإدارة العامة للسجون والإصلاح وقاضي التحقيق المتعهد بالقضية والوكيل العام لمحكمة الاستئناف.

    كما أتبعت التلفزة في طلبها المسارين الإداري والقضائي، حيث تم تكليف محاميها بطلب الإسراع في النظر في القضية.

    وكانت المحكمة الإدارية بتونس قد أعلنت الأسبوع الماضي، تلقيها ستة طعون في النتائج الأولية للدور الأول من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها التي أجريت الأحد 15 تشرين الأول /أكتوبر الجاري. وقد قدم هذه الطعون كل من المرشحين سيف الدين مخلوف وعبد الكريم الزبيدي وسليم الرياحي وناجي جلول ويوسف الشاهد وحاتم بولبيار.

    يذكر أن نتائج الانتخابات الرئاسية التونسية في دورها الأول، أظهرت فوز كل من المترشح المستقل قيس سعيد ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي ينتظر إجراؤها في الـ13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

    انظر أيضا:

    تونس... الأمن يفض اعتصام المحامين والقضاة يقررون الإضراب
    محلل سياسي تونسي: تأييد حركة "النهضة" لقيس سعيد ربما لا يرجح كفته
    للمرة الثانية... هيئة تونسية تمكن القروي من المشاركة في المناظرات الرئاسية
    القضاء التونسي يبدأ نظر طعون المرشحين في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية
    تونس... سيناريوهات محتملة لنتائج الانتخابات قد تكون سببا في إعادتها من جديد
    الكلمات الدلالية:
    انتخابات تونس, تونس
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    حماران وحشيان يلهوان ويبدو أنهما يضحكان للكاميرا. الحيوان: حمار وحشي. موقع التصوير: منطقة نجورونجورو المحمية، تنزانيا
    المتأهلون السعداء لجوائز التصوير الكوميدي للحياة البرية لعام 2019
    بومبيو يوضح فشل باتريوت في التصدي لهجوم أرامكو
    بومبيو يوضح فشل "باتريوت" في التصدي لهجوم "أرامكو"
    خارطة نشر منظومات باتريوت في السعودية
    الكشف عن خارطة تواجد منظومات "باتريوت" في السعودية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك