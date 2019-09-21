ظهور نادر لوالدة الوليد بن طلال... فيديو

ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية، عبر تويتر، مقطع فيديو متداول لابن طلال مع والدته منى الصلح على مواقع التواصل الاجتماعي.
#شاهد— صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 21, 2019
#الوليد_بن_طلال مع والدته الاميره #منى_الصلح
نجلة أول رئيس وزراء لبناني بعد الإستقلال
شقيقتها لمياء هي أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله
تزوجت من الامير طلال -رحمه الله- في 1954م
أنجبت ثلاثة وهم
الأمير الوليد
والأمير خالد
والاميرة ريما #المملكة
. pic.twitter.com/LBHZD4tbfW
ووثق المقطع ظهور بن طلال مع والدته، منى صالح، وهي ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، وشقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.
يذكر أن منى الصلح كانت قد تزوجت من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.
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