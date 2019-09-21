ظهور نادر لوالدة الوليد بن طلال... فيديو

ظهرت والدة رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، في مقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشرت صحيفة "المدينة" السعودية، عبر تويتر، مقطع فيديو متداول لابن طلال مع والدته منى الصلح على مواقع التواصل الاجتماعي.

#شاهد



#الوليد_بن_طلال مع والدته الاميره #منى_الصلح



نجلة أول رئيس وزراء لبناني بعد الإستقلال

شقيقتها لمياء هي أرملة الرئيس المغربي الراحل مولاي عبد الله



تزوجت من الامير طلال -رحمه الله- في 1954م

أنجبت ثلاثة وهم

الأمير الوليد

والأمير خالد

والاميرة ريما #المملكة

. pic.twitter.com/LBHZD4tbfW — صحيفة المدينة (@Almadinanews) September 21, 2019

ووثق المقطع ظهور بن طلال مع والدته، منى صالح، وهي ابنة أول رئيس وزراء لبناني بعد الاستقلال، رياض الصلح، وشقيقتها لمياء، أرملة الأمير المغربي الراحل مولاي عبد الله.

يذكر أن منى الصلح كانت قد تزوجت من الأمير السعودي طلال بن عبد العزيز أل سعود عام 1954، وأنجبت منه 3 أبناء، هم الأمير الوليد والأمير خالد والأميرة ريما.