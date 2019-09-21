"سنؤلمهم أكثر"... الحوثي يحذر التحالف من رفض مبادرة المشاط

حذر رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله "الحوثيين"، محمد علي الحوثي، اليوم السبت، من مغبة رفض السعودية مبادرة السلام التي قدمتها الجماعة، والمتضمنة ايقاف العمليات العسكرية مقابل خطوة مماثلة من الرياض.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الحوثي، في كلمة ألقاها خلال مسيرة دعت إليها "أنصار الله" في العاصمة صنعاء، بمناسبة الذكرى الخامسة لما تطلق عليه الجماعة "ثورة 21 أيلول/سبتمبر، في إشارة لسيطرة قوات الجماعة على العاصمة صنعاء في 2014، بثتها قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة، "نحذر دول العدوان من رفض مبادرة الرئيس (مهدي) المشاط، وإن أبوا الموافقة فإننا سنؤلمهم أكثر، ولن نقدم رقابنا لهم".

وأضاف، "نحمل العزيمة والقرار وبإمكاننا أن نضرب أي مكان، وتطور القدرات العسكرية مستمر".

وتابع الحوثي، "قائد الثورة حذر دول العدوان، والتصعيد لا يمكن أن يواجه إلا بالتصعيد"، ومضى بالقول "سياستنا واضحة ومكشوفة ولا نرسل رسائل غامضة، إن سالمنا سالمنا بصدق، وإن حاربنا حاربنا بصدق، لأننا لا نرهب إلا الله".

وشدد على "أن النظام الجمهوري هو النظام القائم والمستمر في اليمن، والنهج الديمقراطي هو النهج الذي نطمح إليه".

وقدمت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أمس الجمعة، مبادرة سلام إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت إيقاف استهداف أراضي المملكة مقابل إيقاف القصف الجوي على مناطق سيطرتها.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي مسؤوليتهم عن هجوم بالطائرات المسيرة استهدف منشآت تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو بمنطقة بقيق. وقالت الرياض إنها تعتقد بأن إيران وراء الهجوم، مستبعدة شنه من اليمن.