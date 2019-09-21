رئيس الوزراء العراقي يصادق على هيكلة جديد للحشد الشعبي

صادق رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، على الهيكل التنظيمي لهيئة الحشد الشعبي.

وبحسب موقع "السومرية نيوز"، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأمر الديواني المرقم (331)، قرر فيه "المصادقة على الهيكلية التنظيمية الخاصة بهيئة الحشد الشعبي. وإلغاء جميع العناوين والمناصب التي تتعارض مع العناوين الواردة في الهيكلية. ومنح رئيس هيئة الحشد الشعبي صلاحية التعيين بالوكالة للمناصب والمديرين في الهيئة وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء لغرض الموافقة من عدمها،وينفذ بدءا من تاريخ صدوره".

وفي السياق ذاته، أصدرت مدرية إعلام هيئة الحشد الشعبي، السبت، بيانا للهيئة بشأن الهيكل التنظيمي لها، فيما كشفت عن نموذج مزور للهيئة.

وقالت المديرية في بيان، إن "هناك نموذجا مزورا تداولته بعض المواقع ووسائل الإعلام للهيكل التنظيمي الجديد لهيئة الحشد"، مجددة "الدعوة لجميع وسائل الإعلام لنقل كل ما يتعلق بالحشد من المواقع الرسمية لها".