العراق يوجه طلبا لتركيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنها وجهت طلبا لتركيا، خاص بمجموعة من القطع الأثرية العراقية خرجت من البلاد بطرق غير قانونية.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" أن وزارة الخارجية وقعت مذكرة تفاهم مع الحكومة التركية لاسترداد 80 قطعة أثرية كانت قد أخرجت من البلاد بطرق غير قانونية وعثرت عليها السلطات التركية عام 2008.

وجاء في بيان للمتحدث باسم الوزارة "مثل العراق في توقيع مذكرة التفاهم سفير العراق لدى أنقرة الدكتور حسن الجنابي، وعن الجانب التركي وكيل وزير الثقافة.

وتابع "ستشهد الأيام المقبلة اعادة هذه الآثار والنفائس إلى الأراضي العراقـية، والتي كانت محفوظة في متحف ولاية هاتاي التركية".