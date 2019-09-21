الجيش اليمني: قتلى وجرحى من الحوثيين بهجوم في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل وإصابة عناصر من جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في مواجهات بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال المركز الإعلامي للجيش اليمني على حسابه في "تويتر"، إن "القوات نفذت هجوما على مواقع تتمركز فيها المليشيات في جبهة العقبة بمديرية خب والشعف (شرق الجوف)".

وأضاف أن "الهجوم ألحق خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين".

وأشار إلى "مقتل وإصابة عناصر من الحوثيين بنيران القوات في مديرية المتون (غرب الجوف)".

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق اليوم، تنفيذ عملية إغارة على مواقع للجيش في محيط مجمع مديرية المتون، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين وإعطاب آلية.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأسبوع الماضي مسؤوليتهم عن هجوم بالطائرات المسيرة استهدف منشآت تابعة لعملاق النفط السعودي أرامكو بمنطقة بقيق. وقالت الرياض إنها تعتقد بأن إيران وراء الهجوم، مستبعدة شنه من اليمن.