المبعوث الأممي لليمن يرحب بمبادرة الحوثيين بوقف الهجمات ضد السعودية

رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بمبادرة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية لوقف الأعمال العدائية ضد السعودية، داعيا لاستثمار تلك المبادرة للحد من أعمال العنف.

وقالت البعثة الأممية في بيان نشر على موقعها الرسمي "يرحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالمبادرة التي أعلنها أنصار الله في 20 أيلول/سبتمبر، بشأن وقف الأعمال العدائية العسكرية ضد المملكة العربية السعودية. كما يرحب بالتعبير عن المزيد من الانفتاح تجاه تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والرغبة في حل سياسي لإنهاء الصراع".

وشدد على "أهمية الاستفادة من هذه الفرصة وإحراز تقدّم في الخطوات اللازمة للحدّ من العنف والتصعيد العسكري والخطاب غير المساعد، وأن نفيذ هذه المبادرة التي أطلقها أنصار الله بحسن نية يمكن أن يكون رسالة قوية حول الإرادة لإنهاء الحرب".

وكان رئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، مهدي المشاط، قد أعلن أمس الجمعة، وقف استهداف السعودية بالطائرات المسيرة وبقية أشكال الاستهداف.

وقال "المشاط" في كلمة له "ننتظر رد التحية بمثلها أو أحسن منها في إعلان مماثل بوقف كل أشكال الاستهداف والقصف الجوي لأراضينا اليمنية ونحتفظ لأنفسنا بحق الرد في حال عدم الاستجابة لهذه المبادرة".