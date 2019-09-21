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21:21 21 سبتمبر/ أيلول 2019
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    عناصر من قسد في ريف دير الزور الشرقي

    سوريا... عشائر عربية تهاجم دورية "كردية" حاولت اختطاف أولادها لـ"التجنيد الإجباري"

    © AFP 2019 / DELIL SOULEIMAN
    العالم العربي
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    هاجم أبناء العشائر العربية شمال شرقي الحسكة دورية تابعة لميليشيات "قسد" الكردية وانهالوا عليهم بالضرب مانعين إياهم من اعتقال مجموعة من شبان القرية ضمن حملة التجنيد الإجباري التي ينفذها التنظيم الانفصالي في محافظات شرق الفرات.

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    وقال مراسل "سبونتيك" بمحافظة الحسكة إن أهالي بلدة تل حميس بريف القامشلي الجنوبي، شمال شرقي الحسكة هاجموا دورية عسكرية لما يسمى "الشرطة العسكرية" التابعة لتنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي خلال محاولتها اختطاف واعتقال شبان في البلدة بهدف سوقهم لمعسكرات التجنيد الاجباري التابعة لها.

    وأضاف المراسل أن الأهالي خرجوا بمظاهرة حاشدة مرددين هتافات مؤيدة للدولة السورية ومنددة بممارسات "قسد"، ومع إصرار عناصر الدورية على اعتقال مجموعة من شبان البلدة، سيطر الأهالي على سيارة الدورية العسكرية التابعة للتنظيم بعد ضرب عناصرها الذين فروا تاركين سيارتهم.

    ولا تزال ميليشيات تنظيم "قسد" مستمرة في حملتها الواسعة باعتقال الشبان لسوقهم إلى معسكرات "التجنيد الإجباري" حيث اعتقلت يوم السبت ١٧ شابا في مدينة الحسكة، وساقتهم  إلى "التجنيد الإجباري" في صفوفها، في حين اعتقل مسلحو "قسد" طفلاً على حاجز قرية الكنطري بريف الرقة الشمالي، واقتادوه إلى "التجنيد الإجباري" ضمن صفوفها، إضافة إلى 6 شبان بعد مداهمتهم 4 محال تجارية في شارع تل أبيض بمدينة الرقة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم العربي, أكراد, التجنيد الإجباري, ريف الحسكة, سوريا
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