الداخلية العراقية: الإطاحة بأكبر مورد للمخدرات والمؤثرات العقلية

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن، السبت، عن الإطاحة بأكبر مورد للمخدرات والمؤثرات العقلية والموزع الرئيسي في محافظة ميسان بعد مطارة استمرت نحو ساعتين.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية، فإنه، خلال عملية نوعية استباقية، أطاحت قوة مشتركة من قوات مكافحة الإرهاب بأكبر مورد للمخدرات والمؤثرات العقلية ويعد الموزع الرئيسي في المحافظة، صادره بحقه 8 مذكرات قبض قضائية، فضلا عن دعوى خطف".

وأضاف معن، أنه "تم إلقاء القبض على متهم آخر كان برفقته وهو من أبرز الموزعين النشطين لبيع الحبوب هناك وقد ضبطت بحوزتهما كميات من الحبوب المخدرة".

وأوضح معن أن "أجهزة استخبارات ومكافحة إرهاب ميسان تمكنت من استدراج متهم آخر كان يقوم بجلب الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية للمتهم الأول، وجاءت عملية القبض بعد نصب كمين محكم له، وقد اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية وإحالتهم للقضاء".