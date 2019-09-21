وزيرة الخارجية السودانية تصل نيويورك

وصلت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، إلى نيويورك، للمشاركة في أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

السودان - سبوتنيك. وترافق الوزيرة، رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الذي سيصل، مساء غدا الأحد، ويلتقي بعدة رؤساء دول وحكومات وكبار المسؤولين، في الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والأمين العام للأمم المتحدة.

كما سيشارك في عدد من الفعاليات رفيعة المستوى من بينها تلك الخاصة بالسودان، التي ستستعرض دور المجتمع الدولي في مساندة السودان خلال الفترة المقبلة.

وستلتقي الوزيرة السودانية بنظرائها من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، بجانب مشاركاتها في الاجتماعات الوزارية للأمم المتحدة ومجموعة الــ77 والصين واجتماعات وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية ودول حركة عدم الانحياز.

وتكتسب مشاركة السودان أهمية خاصة تتاح من خلالها الفرصة لشرح التطورات الأخيرة والدور المرتجي من المجتمع الدولي في دعم جهود السودان لترسيخ أسس الديمقراطية والسلام والاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة وهي الأهداف التي يتوخى وفد السودان الحرص على تحقيقها خلال مشاركته في هذه الدورة، التي تدشن عودة السودان للأسرة الدولية.