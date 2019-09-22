الإمارات تعلن موعد افتتاح أول معبد يهودي رسمي

وقالت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية، اليوم الأحد، إن المعبد سيقع ضمن نطاق مجمع للأديان يطلق عليه "بيت العائلة الإبراهيمية" في أبوظبي سيقام فيه مسجد وكنيسة سيكتمل بناؤهما في العام 2022.
وكشفت السلطات عن هذا المجمع في فبراير/ شباط الماضي في أعقاب زيارة البابا فرانسيس للإمارات التي كانت أول زيارة بابوية لشبه الجزيرة العربية.
We were honored to witness the unveiling of the Abrahamic Family House. Based in Saadiyat Island, #UAE, it will be a place for religious tolerance & education, bringing faiths together & sending a message of unity to the world.— UAE Mission to UN (@UAEMissionToUN) September 21, 2019
Read more about it here👇https://t.co/WpdjwiYRY1
ورغم أن المعبد اليهودي سيكون الأول في الإمارات فإن مجموعة صغيرة من الوافدين اليهود تستخدم بيتا في دبي لإقامة الشعائر الدينية.
ومن دور العبادة الرسمية الأخرى في البلاد كنائس مسيحية ومعبد هندوسي ومعبد سيخي. وأغلب المقيمين في الإمارات من العاملين الوافدين وأكبر طائفة منهم من الهنود.
وقالت السفارة الهندية في أبوظبي إن 2.6 مليون هندي يعيشون في الإمارات أي حوالي 30 في المئة من مجموع السكان.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)