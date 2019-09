هكذا تفاعل نجوم الفن مع فيديو تعذيب رضيعة على يد والدها أثار ضجة بالسعودية

View this post on Instagram

اسفه علي بشاعة الفيديو 💔 وبخاطب اَي جهة مسئولة عن وجود هذا المتجرد من الرحمة والإنسانية ان يتم القبض عليه فوراااا ..حسبي الله ونعم الوكيل فيه لايصح ان يوجد المجرم الا في قفص ......من يعذب الاطفال هو السبب في وجود اجيال مريضة لأتعرف الرحمة لانهم يعذبوا في صغرهم ولا نلوم عليهم فهذا الخنزير وامثاله هم السبب في الوحشية والهمجية والأمراض النفسية لأجيال قادمة ...#من_لا_يرحم_لا_يرحم #ارحموا_الاطفال #الطفل_العربي #اطفال_العالم #children_rights #internationalhumanrightscouncil #internationalhumanrights @unicef @unicef.egypt @unicef_jordan @unicef_uk @unicef @unicef_uk @unicef_usa @unicefusa Please save this girl quickly @unicef please help شكرا @shorta_almashahir #السعودية #الاردن #فلسطين #مصر #ليبيا #المغرب #الامارات #المملكة_العربية_السعودية وماحدش يقولي مجنون حتي المجنون في قلبه رحمه ...ده يتجلد من الشعب كله .