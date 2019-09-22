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14:55 22 سبتمبر/ أيلول 2019
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    منشأة نفط في أرامكو السعودية

    "أرامكو" تحظر التصوير في مواقع ومرافق الشركة

    © REUTERS / Ahmed Jadallah
    العالم العربي
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    حذرت شركة النفط العربية السعودية "أرامكو" موظفيها من رفع أو إرسال أو تبادل الصور الفوتوغرافية أو مقاطع الفيديو، أو تحديد مواقع الأعمال للمناطق المحظورة، وكذلك المناطق التي تحت الإنشاء في وسائل التواصل الاجتماعي.

    وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد، إن الشركة نبهت موظفيها إلى أنه، في حال عدم الالتزام بالتحذيرات من التصوير الفوتوغرافي والتقاط مقاطع الفيديو وتحديد مواقع بهذه التعليمات، فإن الشركة ستتخذ إجراءات تأديبية حازمة بهذا الخصوص.

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    © AP Photo / Fethi Belaid
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    وجاء ذلك، في بيان وصفته "أرامكو" بـ "تذكير"، وألصقته في عدة مواقع لها، هذا الأسبوع، مؤكدة منع هذا التصرف بتاتا، إلا في حال أخذ الموافقة المطلوبة.

    وتأتي هذه الخطوة، بعد أيام من تعرض معمل "بقيق" لمعالجة النفط، التابع للشركة السعودية النفطية، لهجوم بطائرات مسيّرة مفخخة، أدى لوقوع حريق كبير في المعمل؛ إلى جانب هجوم آخر على منشأة نفطية في خريص، الواقعة على الطريق بين الأحساء والرياض.

    وتبنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأسبوع الماضي، هجوما بطائرات مسيرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لعملاق النفط السعودي "أرامكو" في "بقيق" و"هجرة خريص" في المنطقة الشرقية للسعودية.

    إلا أن السعودية عرضت بقايا من ما وصفته طائرات مسيرة إيرانية وصواريخ كروز استخدمت في الهجوم على المنشآت النفطية السعودية، قائلة إنها دليل "لا يمكن إنكاره" على العدوان الإيراني.

    وقال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه إذا واصلت إيران مسارها، فإنها تخاطر باحتمال القيام بعمل عسكري ضدها، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف منشآت النفط السعودية.

    وأضاف "لكن لا أحد يريد الحرب. الجميع يريدون حل ذلك سلميا ويتعين أن يكون الهدف هو القضاء على سياسات إيران العدوانية".

    وأكد الجبير أنه إذا كشف التحقيق أن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين في الأسبوع الماضي انطلق من أراض إيرانية فسوف تعتبر المملكة ذلك عملا حربيا لكن الرياض تسعى في الوقت الراهن لحل سلمي.

    وتابع الوزير السعودي "نحمل إيران المسؤولية لأنها صنعت وسلمت الصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت السعودية".

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار إيران اليوم, أرامكو, السعودية, إيران
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