خبير استراتيجي: دول تقف وراء عودة نشاط "داعش" في العراق

أعلن أحمد الشريفي، الخبير الاستراتيجي العراقي، إن تنظيم "داعش" الإرهابي المحظور في روسيا يستغل الخلاف والتباين بين القوى الدولية والإقليمية لعودة الظهور مجددا.

وأضاف في حديث إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الصراع الدائر بين السعودية وإيران من جهة والخلاف بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة من جهة يمثل عوامل دفع لظهور "داعش" مجددا.

لهذه الأسباب ظهرت عناصر التنظيم

وأوضح أن الفاعل الأهم في المشهد هو تحريك الجماعات الإرهابية للضغط على صانع القرار السياسي في العراق، بما يعني أن مسرح العمليات سيظل ساخنا، خاصة في ظل التراجع السياسي الحاصل على مستوى البرلمان والحكومة، وسوء الإدارة.

وتابع أن مسرح العمليات في العراق بين الحكومة وأمريكا واستهداف الحشد الشعبي، كلها عمليات تدفع نحو إنتاج وتصدير "داعش" من جديد، وأن ذلك من أجل تأدية الدور الوظيفي له في العراق، وهو الضغط على السياسة العراقية .

ويرى أنه بالرغم من استفادة التنظيم من التراجع السياسي في العراق، إلا أنه يرتبط بالمشغل والدافع الذي يحركه لتأدية دوره.

ما علاقة تركيا؟

وشدد على أن أحد الأطراف في العراق تحرك التنظيم مرة أخرى، وأنه مع تضخم حجم الخلاف تظهر عمليات التنظيم بحجم أكبر.

واستطرد قائلا: "عودة التنظيم هو نتاج الصراع الإقليمي الدولي، ولا نبرأ تركيا في مسرح الأحداث، من أن تكون المؤثر في انتاجه، بما في ذلك الصراع الأمريكي الإيراني".

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد حضورا واسعا للتنظيم ونشاطه بشكل أكبر في ظل عودة قضية كركوك للواجهة والدور التركي في سوريا وكذلك تفاقم الصراع الأمريكي الإيراني، وكذلك عدم وضوع استراتيجية الدول العراقية ومواقفها الخارجية، وعدم وحدة الصف الداخلي.

"داعش" يرتكب جريمة جديدة

وفي وقت سابق، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن هجوم استهدف حافلة قرب مدينة كربلاء العراقية أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 12 شخصا.

وأوضحت خلية الأعلام الحربي بالعراق، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، مساء أمس السبت، أن انفجار عبوة ناسفة داخل سيارة نوع "جمبي" قرب "النقطة الأمنية الرئيسية 54" لمدخل محافظة كربلاء وسط العراق، أسفر عن مقتل 12 مواطنا.

وأضافت الخلية، قائلة: "حسب ما وردنا من صحة كربلاء، فإن الحادث، أسفر أيضا عن إصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وهم حاليا يتلقون العلاج في مستشفياتها".

وتعتبر محافظة كربلاء، في وسط العراق، من المدن المقدسة ذات الطابع الديني، والمستتبة أمنيا، والتي تشهد سياحة دينية مستمرة على مدى العام، ولاسيما في الأشهر الحرم مطلع العام الجاري.

وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

الكشف عن مكان البغدادي

وتمكنت وزارة الداخلية العراقية، من تحديد مكان تواجد زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مدير عام الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية، أبو علي البصري، قوله إن "أبو بكر البغدادي متواجد حاليا في إحدى مناطق غرب سوريا".