طائرة مسيرة مشبوهة تعطل حركة الطيران في مطار دبي الدولي

أعلن مطار دبي، اليوم الأحد، أن وصول الرحلات تعطل لفترة وجيزة، بسبب ما يشتبه بأنه نشاط طائرة مسيرة؛ دون الإفصاح عن أية تفاصيل.

وبحسب موقع قناة "العربية"، تم تحويل مسار رحلتين من مطار دبي الدولي، بعد الاشتباه في وجود طائرة مسيّرة في الجوّ.

كان مطار دبي الدولي أغلق جزئياً، في 15 شباط/فبراير الماضي، بسبب نشاط طائرات مسيرة "درون" غير مصرح بها.

وقالت حكومة دبي، وقتها، إن "الإجراء هدفه ضمان سلامة المسافرين، وجميع رحلات الطيران المقلعة من المطار والقادمة إليه".

يشار إلى أن دولة الإمارات تشارك في قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية، الذي ينفذ عمليات جوية وبرية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، منذ آذار/مارس 2015.

وأعلنت جماعة الحوثيين، في أيلول/سبتمبر من العام الماضي، استهداف مطار دبي الدولي بطائرات مسيرة؛ الأمر الذي نفته دولة الإمارات.

وأعلنت الجماعة مؤخرا استهدافها منشآت لشركة أرامكو شرقي المملكة العربية السعودية، واستبعد مسؤولو المملكة شن الهجوم من اليمن، مشيرين إلى ضلوع إيران في الهجوم.