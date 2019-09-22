المسماري: غارة أمريكية تستهدف مسلحي "داعش" في مدينة مرزق الليبية

قال الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، إن غارة أمريكية استهدفت مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة مرزق الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، حسبما نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأضاف المسماري، اليوم الأحد: "العمليات مستمرة ضد ميليشيات طرابلس، ونرصد تحركات الإرهابيين في جميع الأراضي الليبية".

وأوضح المسماري أن "الجيش الوطني الليبي حقق مكاسب ميدانية جديدة على عدة محاور في طرابلس وسط انهيار في صفوف الميليشيات"، مضيفا: "هنالك مرتزقة أجانب يقاتلون إلى جانب ميليشيات طرابلس".

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي على أن "سلاح الجو الليبي مستمر في توجيه الضربات على مواقع الميليشيات والتنظيمات الإرهابية".

يتبع...