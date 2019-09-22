الحشد الشعبي العراقي ينفي حدوث استهداف لمواقعه في الأنبار

نفى الحشد الشعبي في العراق اليوم الأحد حدوث أي استهداف بالطيران المسير لمواقعه المنتشرة في محافظة الأنبار .

ونقلت "السومرية" عن المسؤول في هيئة الحشد الشعبي جواد كاظم الربيعاوي، نفيه اليوم الأحد، وقوع أي استهداف بطائرات مسيرة لقطعات الحشد الشعبي في الأنبار.

أشار الربيعاوي في بيان إلى أنه "في تمام الساعة 01.00 صباحا سمعنا دوي انفجار في منطقة المرصنات غرب الأنبار قرب مقر معسكر اللواء الثالث عشر في الحشد الشعبي دون معرفة مصدر ونوع التفجير".

وأوضح البيان أنه "تم تكثيف الجهد الاستخباري والاستطلاع لغرض الوصول إلى موقع ونوع التفجير لكنه تبين عدم وجود أي استهداف بطائرات مسيرة".

وأضاف الربيعي أنه "لا صحة أيضا لوقوع أي استهداف أو تفجير في حوض الثرثار ضمن قاطع مسؤولية هيئة الحشد الشعبي كما أشاعت ذلك بعض وسائل الإعلام"، ودعى البيان إلى ضرورة "تناول الأخبار من مصادرها المعتمدة".‎

الجدير بالذكر، أن عدد من مقرات الحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق إلى قصف بطائرات مسيرة، أحدهما كانت إسرائيلية، أدت إلى إلحاق أضرار مادية ووقوع خسائر بشرية، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات هذه العمليات.