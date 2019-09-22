برقية من ولي عهد البحرين للعاهل السعودي ومحمد بن سلمان

تلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة من الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.

وتلقى أيضا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة من ولي عهد مملكة البحرين بهذه المناسبة.

خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يتلقيان برقيتي تهنئة من سمو رئيس الوزراء البحريني بمناسبة اليوم الوطني.https://t.co/rbAnmMaX9T#واس pic.twitter.com/FVv2JnedvS — واس (@spagov) September 22, 2019

وتحتفل السعودية، يوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول باليوم الوطني الـ89، وهو ذكرى تأسيس الملك عبدالعزيز آل سعود، للسعودية الحديثة، أو السعودية الثالثة، بعدما وحد مدنها تحت إمرته.

واعتمد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سسعود، اليوم الأول من السنة الهجرية الشمسية الموافق للثالث والعشرين من شهر سبتمبر من السنة الميلادية كيوم وطني للمملكة عام 1965، ليكون هو العام الأول للاحتفال بتأسيس السعودية بعد توحيدها بـ23 عاما.