تونس... مقتل رجل أمن في عملية طعن بمحكمة الاستئناف في بنزرت

أعلنت وسائل إعلام تونسية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، مقتل رجل أمن في عملية طعن نفذت في محكمة الاستئناف في مدينة بنزرت.

وقالت صحيفة "الشروق" التونسية إن قوات الأمن أعلنت عن إلقائها القبض على رجل نفذ عملية طعن في محيطة محكة استئناف بنزرت.

وأشارت إذاعة "موازييك إف إم" التونسية إلى أن عملية الطعن تلك، أسفرت عن مقتل رجل أمن، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على منفذ عملية الطعن، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية، لمعرفة أسباب وخلفيات الاعتداء.

بنزرت: متطرف يطعن أمنيا حتى الموت قرب المحكمة https://t.co/dj7rCiLH1s — Radio Mosaïque FM 📻 (@RadioMosaiqueFM) September 23, 2019

​من جانبه، قال تلفزيون "نسمة" التونسي إن العملية أسفرت عن مقتل الرائد فوزي الهويملي، رئيس مركز أمن محكمة استئناف بنزرت.

ونقلت "نسمة" عن مصادر أمنية قولها إن عملية الطعن تمت صباح اليوم، قبالة مقر محكمة الاستئناف في بنزرت، حيث أقدم، من وصفته المصادر بـ"عنصر تكفيري" على طعن الرائد الهويملي بعدة طعنات وهو يهتف "الله أكبر".

وتعامل رجال الأمن مع منفذ عملية الطعن وأطلقوا عليه الرصاص، وأصابوه في الكتف، ليتم اعتقاله، فيما لفظ الرائد الهويملي أنفاسه الأخيرة متأثرا بجراحه.

وتتزامن تلك الأحداث مع استعدادات تونس، لخوض الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التونسية، التي سيخوضها قيس سعيد، ونبيل القروي، المحبوس لدى محكمة الاستئناف على ذمة قضايا غسل أموال.