أول تعليق من عائلة "معذب الطفلة" في السعودية... هكذا برر تصرفه الصادم (فيديو)

علقت عائلة الوافد الذي عذب طفلته في المملكة العربية السعودية، قائلة إن ما أقدم عليه ابنهما عمل إجرامي وفضيحة للعائلة.

وأوضح زهير القططي، وهو من أفراد العائلة، في تصريحات على إذاعة "راية" الفلسطينية: "تلقينا الفيديو ولا نعرف أين مصدره في البداية، وعندما رأينا الأخبار تنتشر استنكرنا كلنا، وأفراد العائلة استنفرت، على الخاص لأن ما جرى عمل إجرامي وفضيحة للعائلة".

وأضاف القططي: "نحس أن زوجته هي من قامت بتصويره كي يتم تسريب الشريط للسعوديين ويكسب تعاطفهم فيتبرعون له، والهدف من هذا هو التسول".

إن مقطع الفيديو قديم، وأن الطفلة التي ظهرت معه كبرت، لافتًا إلى أن زوجته استخدمت هذا الفيديو "بشكل كيدي".

من جانبه، أكد الأب في فيديو له، أن هدفه في الفيديو كان تعليم طفلته المشي، موضحا أنها كانت تخشى أن تطأ قدماها الأرض، ولفت إلى أنها حاليا تسير بنفسها بعدما كبرت.

وأضاف الأب يوسف، أنه يهتم حاليا بأربعة أطفال منذ أكثر من أسبوعين، بعدما تركتهم والدتهم له و"اختفت"، مؤكدا أن "الفيديو قديم"، وأنه كان يمر بحالة نفسية سيئة.

واعتذر لجميع من شاهد الفيديو عما بدر منه من وحشية وعنف تجاه الطفلة الصغيرة.

وتمكنت الجهات الأمنية في المملكة العربية السعودية، من إيقاف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول على نحو واسع وهو يعذب طفلة رضيعة.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض إنه "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي لشخص يعذب طفلته التي تبلغ (3) أعوام من العمر، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم أربعة أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أن "وزارة الداخلية تؤكد الحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

من جانبه، اعتذر والد الطفلة وكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا مشاعر غضب واسعة في السعودية.

وظهر الشاب، في مقطع فيديو رفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية، على حد تعبيره. وأضاف، أن ابنته تمشي الآن، وهي بصحة جيدة، وهو يهتم حاليا بأربعة أطفال لأن والدتهم تركتهم عنده على حد قوله.