الإمارات تفتتح شارعا باسم الملك سلمان... فيديو

بأوامر من رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، تم تسمية شارع في أبوظبي باسم الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وأشرف نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على إعادة تسمية شارع المرسى (سابقاً) باسم "شارع الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود".

عزف الفرقة العسكرية الموسيقية خلال حفل افتتاح "شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود" في العاصمة #أبوظبي تزامناً مع احتفالات المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومها الوطني الـ89#اليوم_الوطني_السعودي_89 #معاً_أبداً #السعودية_الإمارات_معاً_أبداً pic.twitter.com/dIYyzn8F2G — صحيفة البيان (@AlBayanNews) September 23, 2019

وتحيي المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين 23 سبتمبر/أيلول، ذكرى اليوم الوطني الـ 89، وهو ذكرى تأسيس المملكة الحديثة على يد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود.

وخلف الملك عبد العزيز في حكم الدولة بعد وفاته في عام 1953 أولاده المتعددون.

وتولى سلمان بن عبد العزيز الحكم في يناير/كانون الثاني 2015، بعد وفاة أخيه الملك عبد الله. وفي يونيو/حزيران الماضي، عين نجله محمد وليا للعهد.