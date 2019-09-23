سياسي تونسي: قد يتم الإفراج عن المرشح نبيل القروي في إطار صفقة

قال المحلل السياسي التونسي، شاكر الشرفي، إنه قد يتم إطلاق سراح المرشح الرئاسي، نبيل القروي، من محبسه غدا أو على الأكثر يوم الأربعاء القادم، وذلك في إطار صفقة مع المرشح الرئاسي السابق يوسف الشاهد، دون مزيد من التفاصيل.

وتوقع الشرفي، في حديث لراديو "سبوتنيك"، أن التوافق الذي سيتم مع حركة النهضة هو الذي سيقلب الموازين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية لأن لها أكثر من 450 ألف ناخب، مشيرا إلى أن من ستسانده الحركة من المترشحين سيحكم تونس .

وتعلن المحكمة الإدارية التونسية، الاثنين، الأحكام النهائية في الطعون الستة المقدمة من المرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية.

وجرت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية، في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، وسط أجواء هادئة بحسب مختلف المراقبين المحليين والدوليين، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج بتأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي لجولة الإعادة.

ولم تحدد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد إجراء الجولة الثانية من السباق الرئاسي، مؤكدة أن الموعد يحدده صدور الأحكام النهائية بشأن الطعون المقدمة من المرشحين.

وأعلنت الهيئة أن نسبة مشاركة الناخبين بلغت 49 بالمئة، وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، بينما حصل القروي على نحو 15.6 بالمئة.