منتسب في مكافحة الإجرام يدير عصابة لاختطاف الأجانب في العراق

صدقت محكمة عراقية، اليوم الاثنين 23 أيلول/سبتمبر، اعترافات متهمين بينهم منتسب أمني في مكافحة الإجرام، باختطاف عمال أجانب، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 4 ضحايا.

وأعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، أن محكمة تحقيق كركوك، صدقت اعترافات متهمين اثنين بخطف عمال آسيويين في المحافظة، شمال بغداد، وتحرير أربعة ضحايا.

وذكر المركز أن أحد المتهمين من حملة الجنسية "البنغلاديشية"، والأخر منتسب في شعبة مكافحة الإجرام.

وأضاف المركز، أن قاضي التحقيق المشرف على أعمال شعبة الخطف في كركوك، دون اعترافات المتهمين الإثنين بخطف مجموعة من العمال من حملة الجنسية البنغلاديشية"، منوها إلى أن المتهمين يستغلان دورا سكنية في منطقتي رحيم اوه، وشوراو لأعمال الخطف.

وأفاد المركز نقلا عن قاضي التحقيق، قوله، بأن الدار الكائنة في منطقة شوراو تحتوي على سجن داخلي يوضع فيه المختطفون لغرض المساومة على فدية من ذويهم.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في ختام بيانه، أنه بعد التحري، والبحث ضبطت ستة جوازات سفر، وجرى تحرير أربعة مختطفين وتم تدوين أقوالهم كمشتكين.

وتلاحق الأجهزة الأمنية العراقية عصابات الخطف، والسطو المسلح، بشكل مستمر، ودقيق، في مختلف أنحاء البلاد، والتمكن من تحرير المختطفين والإيقاع بكبار المجرمين من خلال إعترافات المتهمين.