متحف "أرميتاج" الروسي يتجه للمساعدة بترميم متحف تدمر السورية

قال مدير متحف "أرميتاج" في سان بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي، إن المتحف يستطيع المساعدة في ترميم متحف تدمر في سوريا، مشيرا إلى ضرورة إنعاش المتحف نظرا لأهميته الكبيرة.

شهدت مدينة بامبلونا الإسبانية انعقاد أول مؤتمر دولي مكرس لسمعة المتاحف. وفي إطاره، تحدثت "سبوتنيك" مع مدير متحف "أرميتاج" في سان بطرسبورغ ميخائيل بيوتروفسكي. الذي تحدث عن خطط الترميم في متحف تدمر.

منحوتات تدمر في متحف دمشق الدولي

نأخذ بعين الاعتبار وضع الآثار في سوريا. وتلقب مدينة بطرسبرغ بـ "تدمر الشمالية". لدينا اقتراح للجانب السوري، حتى يستطيع "أرميتاج" المساعدة في ترميم متحف تدمر. ومن الضروري إنعاش المتحف، لأن هذا يعني مزيد من الوظائف، والمزاج العام الإيجابي، والسياح، والى آخره.

لقد أجرينا بالفعل مسحًا جيوديسيًا ثلاثي الأبعاد، وسنقدمه إلى الحكومة السورية ونقدمه إلى متحف تدمر. سنعمل على إعادة هيكلة معمارية عبر الكمبيوتر، لتصبح الأبنية كما كانت في شكلها الأصلي. نحن على استعداد لقبول مرممين للمشاركة في معارضنا، ثم المشاركة مع مرممينا في إحياء متحف تدمر. الآن ، تجري مناقشة المقترحات الخاصة بالاتفاق مع الجانب السوري.

هل ستكون جميع أعمال التجديد في سوريا؟ هل سيتم نقل أي شيء إلى روسيا لهذا الغرض؟

ستكون جميع أعمال الترميم في سوريا. لن نحمل أي شيء. لأنه إذا نقلنا أي شيء إلى روسيا، سيكون ذلك فضيحة دولية.