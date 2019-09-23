كلمة الرئيس السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

نشرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي سيلقيها الرئيس مساء اليوم في اجتماع الأمم المتحدة في نيويورك، الخاص بالرعاية الصحية.

وجاء في نص الكلمة، بحسب صحيفة "أخبار اليوم"، "لقد وضعت مصر خلال السنوات الأخيرة صحة المواطن على قائمة أولوياتها، حيث قمنا بتدشين حملة مائة مليون صحة، المعنية بالكشف عن المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي) والأمراض غير السارية، والتي نجحت حتى الآن في فحص ما يقرب من 60 مليون مواطن في أقل من عام".

"فضلا عن صرف العلاج بالمجان من خلال مراكز العلاج الحكومية على مستوى الجمهورية لأكثر من مليون مواطن ممن تم اكتشاف إصابتهم بمرض "فيروس سي"، وهي كلها الجهود التي نالت إشادة منظمة الصحة العالمية من خلال تقرير فريق التحقق التابع لها والذي قدمه لي مدير المنظمة خلال لقائنا بالقاهرة نهاية شهر أغسطس الماضي".

"وقد بدأنا بالفعل في تنفيذ أولى مراحل برنامج التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين المصريين، وتعددت مبادراتنا في هذا الصدد لتتضمن مبادرة "إنهاء قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية الحرجة" والتي شملت حوالي 250 ألف مريض، فضلا عن حملات لتسليط الضوء على المشكلات الصحية التي تواجهها المرأة والطفل في مصر، لا سيما من خلال مبادرتي "دعم صحة المرأة المصرية" و"اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة"، إلى جانب حملة "الكشف عن أمراض السمنة والأنيميا والتقزم بالمدارس".

ويختتم السيسي حديثه بالقول "إن اجتماعنا اليوم فرصة جديدة لإعادة تأكيد الالتزام الدولي لتعزيز الرعاية الصحية الشاملة بشتى أنحاء الأرض، بناءً على مبدأ تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بدلاً من الاعتماد على سياسة المنح والمعونات، والذي لن يتحقق سوى بتنسيق الجهود على المستوى الدولي. ويعد اعتماد الإعلان السياسي الصادر عن اجتماعنا اليوم نقطة فارقة في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع الشعوب والمجتمعات".