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17:32 23 سبتمبر/ أيلول 2019
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    أفراد من الشرطة السعودية في الرياض

    تعرف على العقوبة المنتظرة لمعذب طفلته في السعودية

    © AP Photo / Hassan Ammar
    العالم العربي
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    بعدما أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية إيقاف الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعذب طفلة رضيعة، كشف موقع قناة "العربية" العقوبة التي ينتظرها.

    قال المستشار القانوني، بندر العمودي، في حديث مع قناة "العربية" إنه "تم ضبط المُعنّف وتسليمه إلى النيابة العامة وإحالة الاتهام إلى المحكمة الجزائية لتنزيل العقوبة التأديبية المقدرة من قبل القاضي، حسب الحالة المنظورة والواقعة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من نظام حماية الإيذاء".

    ​وأشار إلى أن القانون السعودي ينص على أنه "يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال، ولا تزيد على 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلاً شكل جريمة من أفعال الإيذاء الواردة في المادة الأولى من هذا النظام، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، وللمحكمة إصدار عقوبة بديلة للعقوبات السالبة للحرية".

    ومن جهته قال المحامي عبد العزيز بن باتل إن النيابة العامة تتولى التحقيق مع هذا المعنف، وفي حال جمعت كافة الأدلة تصدر قرار الاتهام وتحيل المتهم إلى المحكمة الجزائية، و"تصدر الحكم بعد سماع الدعوى ودفاع المتهم وتفحص كافة الأدلة، وتكون العقوبة تعزيرية يقدرها القاضي وفقا لفداحة الجريمة وملابسات الواقعة على ضوء نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء".

    ​وكانت شرطة الرياض قالت في بيان لها أنه "بالإشارة لمقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص يعذب طفلته التي تبلغ 3 أعوام، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري عن تحديد هويته، وهو مقيم من الجنسية الفلسطينية بالعقد الرابع من العمر، حيث تم القبض عليه بحي الدار البيضاء جنوبي العاصمة الرياض، وتوفير الرعاية اللازمة لأطفاله، وعددهم 4 أطفال، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه".

    وأشار المتحدث باسم شرطة الرياض، إلى أن "وزارة الداخلية تؤكد الحرص على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

    من جانبه، اعتذر والد الطفلة وكشف ملابسات مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مثيرا مشاعر غضب واسعة في السعودية.

    وظهر الشاب، في مقطع فيديو برفقة ابنته ذاتها، وقال إن الحادثة قديمة، وكان يومها يحاول أن يعلمها المشي، بينما كان يمر حينها بحالة نفسية، على حد تعبيره. وأضاف، أن ابنته تمشي الآن، وهي بصحة جيدة، وهو يهتم حاليا بأربعة أطفال لأن والدتهم تركتهم عنده على حد قوله.

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    الكلمات الدلالية:
    أمن السعودية, السعودية
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