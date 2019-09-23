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19:54 23 سبتمبر/ أيلول 2019
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    هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، الذي سيسافر إلى الفضاء في 25 سبتمبر/ أيلول، إلى محطة الفضاء الدولية

    قبل يومين من انطلاقها… محمد بن زايد يتحدث عن "المهمة التاريخية"

    © Photo/ Facebook/Mohammed Bin Rashid Space Centre
    العالم العربي
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    التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، رائدا الفضاء الإماراتيين، الذين سيقومان بأول رحلة فضائية لهما، خلال يومين.

    ونشر ابن زايد صورة له مع رائدي الفضاء الإماراتيين، هزاع المنصوري وسلطان النيادي، على "تويتر"، اليوم الاثنين.

    وكتب ولي عهد أبو ظبي: "تواصلت مع هزاع المنصوري وسلطان النيادي وهما يستعدان لرحلة الفضاء، فخورون بهذه النماذج المضيئة في مسيرة الخير والبناء".

    وتابع: "الرحلة القادمة ستصنع تاريخا جديدا في سماء الوطن، وتؤكد دخول دولة الإمارات عالم اكتشاف الفضاء بسواعد أبنائها".

    وقال ولي عهد أبو ظبي: "تلك الرحلة ستلهم الأجيال المقبلة لتحقيق إنجازات وطنية جديدة".

    وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إنه لم يتبق سوى يومين، لتعلن الإمارات تدشين مهمتها التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، التي تسطر قصة نجاح جديدة في مسيرتها وتبعث رسائل طموح وأمل.

    ولفتت إلى أن تلك المسيرة بدأت مع إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء عام 2017 وصولا إلى محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان، مشيرة إلى أن المهمة تنطلق إلى محطة الفضاء الدولية يوم 25 سبتمبر الجاري.

    وتم إطلاق برنامج الإمارات لرواد الفضاء في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وتبدأ عملية اختيار المرشحين فيما تم في سبتمبر 2018 الإعلان عن أول رائدي فضاء إماراتيين وفي أبريل من العام 2019 أعلن اختيار هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي وعربي إلى محطة الفضاء الدولية وسلطان النيادي بديلا له للمهمة نفسها.

    ولفتت إلى أن الطاقم الرئيسي لهذه المهمة إلى محطة الفضاء الدولية من رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري ورائد الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا و رائدة الفضاء الأمريكية جيسيكا مير فيما يتضمن الطاقم البديل للمهمة سلطان النيادي وسيرغي ريزيكوف وتوماس مارشبيرن.

    ويقضي هزاع المنصوري، ثمانية أيام على متن محطة الفضاء الدولية ضمن بعثة فضاء روسية و ستحمله مركبة "سويوز أم أس 15" التي ستنطلق من محطة "بايكونور" الفضائية في كازاخستان.

    ويعود على متن المركبة "سويوز أم أس 12" يوم الجمعة الموافق 4 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث ستحدث عملية الانفصال خلال المدار النهائي قبل حوالي ثلاث ساعات ونصف الساعة من لحظة الهبوط على الأرض.

    وبحسب "وام"، فإنه من المقرر أن تبدأ الرحلة من محطة "بايكونور" الفضائية عند الساعة الخامسة و56 دقيقة مساء بتوقيت الإمارات والوصول سيكون عند منتصف الليل.

     أما فتح بوابة المركبة إلى محطة الفضاء الدولية فسيكون بعد ساعتين من التحام المركبة وذلك للتأكد من إجراءات السلامة.

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    الكلمات الدلالية:
    مهمة فضائية, الإمارات, محمد بن زايد
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