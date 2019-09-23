بيان جديد بشأن عودة أمير الكويت إلى البلاد

أعلنت الكويت عن بدأ التجهيزات لعودة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بعد رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال محمد الجبري، وزير الدولة لشؤون الشباب رئیس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعیاد والمناسبات الوطنیة الكویتي، إنه "تم البدء في الاستعدادات للفعالیات والتغطیات الإعلامیة للعودة المیمونة لسمو أمیر البلاد الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح من الولایات المتحدة الأمریكیة بعد رحلة كان من ضمنھا فترة علاج".

وأضاف الجبري في بيان صحفي، نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، عقب اجتماع اللجنة الیوم الاثنین "خطة الفعالیات روعي فیھا أن تكون معبرة عن فرحة أھل الكویت والمقیمین على أرضھا بعودة والد الجمیع وقائد مسیرتنا حفظه الله ورعاه" بعد أن مّن الله تعالى علیه بموفور الصحة وتمام العافیة".

ولم تكشف الوكالة موعد عودة الأمير من الولايات المتحدة إلى الكويت.

والجمعة الماضية أرسل أميرالكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سلامه إلى شعبه من مقر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أثناء توديعه له.

فيديو / رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم مودعاً سمو الأمير في أمريكا. pic.twitter.com/MdV63aGw3t — المجلس (@Almajlliss) September 20, 2019

​وظهر الشيخ صباح بالثوب الكويتي حاسر الرأس أثناء تواجد الرئيس الغانم لتوديعه، حيث طلب منه إيصال سلامه إلى كل كويتي وكويتية.

بدوره، دعا الغانم للشيخ صباح بالعودة القريبة إلى بلاده، متوجها بالشكر إلى الأمير على مشاعره الطيبة تجاه الشعب الكويتي، وفق وكالة الأنباء الكويتية(كونا).

وكان أمير الكويت قد دخل في الثامن من الشهر الجاري أحد المستشفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال الفحوصات الطبية، الأمر الذي دعا إلى تأجيل اللقاء المقرر مع الرئيس دونالد ترامب.

وسبق أن تعرض الأمير صباح الأحمد لطارئ صحي، في شهر آب/ أغسطس الماضي، شغل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يؤكد الديوان الأميري أن أمير البلاد تعرض لوعكة صحية، وأجريت له فحوصات طبية، كانت نتائجها طيبة وهو بصحة جيدة.