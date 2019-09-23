Widgets Magazine
تسجيل
21:56 23 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    مقابل ألفي دولار عن كل لاجئ.. عشرات المدنيين استطاعوا الهرب من مخيم الركبان

    السفير الروسي في دمشق: قريبا سيتم تفكيك مخيم الركبان

    © Sputnik . Bassem Haddad
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    قال سفير روسيا الاتحادية في دمشق، ألكسندر يفيموف، إن بلاده تشدد على ضرورة مواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية في إدلب وشمال شرقي سوريا، وتطالب بانسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية من سوريا، مؤكداً أن اتفاق سوتشي بين موسكو وأنقرة لم يمت، وكشف أن روسيا تعمل على تنفيذ خطة لتفكيك مخيم الركبان في الجنوب السوري.

    وقال السفير يفيموف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" على هامش مشاركته بحفل افتتاح مدرسة (الشهيد عدنان كولكي) في حي برزة في ضواحي العاصمة السورية دمشق، بعد إعادة تأهيلها بالكامل وترميمها من قبل مجمع الأديان في روسيا الاتحادية:

    باحث اجتماعي: ما يجري في مخيمي الركبان والهول كارثة إنسانية يندى لها جبين البشرية
    "إن تصريحات المسؤولين الروس بمن فيهم وزير الخارجية سيرغي لافروف تؤكد على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب في سوريا بما في ذلك منطقة إدلب وشمال شرقي سوريا، مضيفاً "لدينا مع الجانب التركي اتفاق سوتشي الذي تم التوصل إليه في سبتمبر 2018 ونعتقد أن هذا الاتفاق كاف لتحقيق الهدف الرئيس في هذه المنطقة وفق الرؤية الروسية".

    وأضاف السفير يفيموف: "إن اتفاق سوتشي المبرم بين روسيا وتركيا شهر سبتمبر 2018 حول إدلب، تضمن بنودا واضحة تنص على إفراغ المنطقة منزوعة السلاح من الإرهابيين والأسلحة الثقيلة كما تنص على إعادة فتح الطريقين الحيويين (اللاذقية – حلب) و(حماة- حلب)، "ونحن دائما نتطرق إلى هذا الموضوع في جميع المباحثات التي نجريها مع الجانب التركي بما فيها القمة الأخيرة التي عقدت في الـ 16 من الشهر الجاري في تركيا، ووفقا لتصريحات المسؤولين الأتراك، هم وعدوا بالإيفاء بالتزاماتهم في هذا الشأن بحسب ما ينص عليه اتفاق سوتشي".

    وحول الوجود الأمريكي غير الشرعي على الأراضي السورية ومشاريعه الاستعمارية التي ينفذها بالتعاون مع التنظيمات الكردية المسلحة الانفصالية، قال السفير يفيموف: يمكنني أن أؤكد الموقف الرسمي الروسي المتمثل بتصريحات المسؤولين الروس بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والوزير سيرغي لافروف، نحن ضد الوجود غير الشرعي للقوات الأجنبية على الأراضي السورية وندعو لخروجها في أقرب وقت.

    وردا على سؤال حول تطورات الوضع في مخيم الركبان أوضح السفير يفيموف أن روسيا تتعامل مع مشكلة المخيم والسكان المحتجزين فيه منذ عدة أشهر "وقد حققنا نجاحات كبيرة في هذا الخصوص حيث كان عدد القاطنين في مخيم الركبان أكثر من 50 ألفا منذ أشهر قليلة، ونتيجة الجهود الكبيرة التي بذلها الجانب الروسي، انخفض العدد مؤخرا إلى 12 ألفاً، وحاليا تعمل روسيا على تنفيذ خطة لتفكيك المخيم، ونعتقد أننا خلال فترة زمنية قصيرة يمكننا حل هذه المشكلة نهائياً.

    انظر أيضا:

    روسيا تأمل في إغلاق مخيم الركبان للاجئين الشهر الجاري
    رغم العوائق الأمريكية... عودة عشرات السوريين من "الركبان" والحكومة تستقبلهم (صور)
    بالتعاون مع الأمم المتحدة... الهلال الأحمر يدخل مساعدات إنسانية إلى مخيم الركبان
    باحث اجتماعي: ما يجري في مخيمي الركبان والهول كارثة إنسانية يندى لها جبين البشرية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فريق الجمباز الإيقاعي الروسي في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي بين السيدات في باكو، أذربيجان
    أجمل لقطات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي لعام 2019
    كيف أخفت الولايات المتحدة التجارب النووية الإسرائيلية
    كيف أخفت الولايات المتحدة التجارب النووية الإسرائيلية
    إنفوجرافيك - مقارنة بين آيفون 11 وغالاكسي 10
    مقارنة بين آيفون 11 وغالاكسي 10
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك