Widgets Magazine
تسجيل
21:56 23 سبتمبر/ أيلول 2019
مباشر
    بحث
    افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها

    افتتاح مدرسة عريقة في دمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إعمارها... صور

    © Sputnik . Mohammed Damour
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر

    افتتحت اليوم في حي برزة بدمشق مدرسة "الشهيد عدنان كولكي" وسط حضور شعبي ورسمي واسع إلى جانب معاون وزير التربية السوري، وسفير روسيا الاتحادية ألكسندر يفيموف، بعد ترميمها وإعادة تأهيلها بالكامل من قبل مجمع الأديان في روسيا الاتحادية.

    وشارك في حفل الافتتاح رجال دين وممثلون عن المؤسسات الدينية في روسيا وسوريا، ورئيس مجلس محافظة مدينة دمشق ومدير تربية دمشق ومسؤولون في حزب البعث السوري.

    وتخلل حفل الافتتاح عروض فنية قدمها طلاب المدرسة الذين عادوا إلى مدرستهم بعد سنوات من تدميرها على أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة، قبل تحولها إلى مركز لإيواء المهجرين الفارين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة في ريف دمشق آنذاك.

    افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها
    © Sputnik . Mohammed Damour
    افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءهاافتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها

    وقال السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف بكلمة له خلال حفل الافتتاح: إن إعادة تأهيل هذه المدرسة اليوم ما هي إلا هدية رمزية من الشعب الروسي إلى الأشقاء السوريين، ونتمنى أن تسهم في مساعدة العديد من التلاميذ السوريين على العودة إلى مقاعد الدراسة ونؤكد على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا كانت ولا تزال وستبقى داعمة للشعب السوري، موضحاً أن العلاقات بين سوريا وروسيا تقوم على الاحترام والثقة المتبادلة، "ونحن نقف إلى جانب بعضنا البعض في الشدائد حيث يقول المثل الشعبي "الصديق وقت الضيق" ومن هنا فإن روسيا تقف إلى جانب الشعب السوري منذ عدة أعوام، كما أن الجيش الروسي يحارب الإرهاب إلى جانب الجيش السوري في خندق واحد، وقد حققنا معا انتصارات كبيرة على الإرهاب.

    بدوره تحدث معاون وزير التربية السوري الدكتور فرح المطلق عن المعاني الخاصة التي يختزنها ترميم المدرسة الابتدائية، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية حاولت نشر الجهل بين صفوف السوريين من خلال تدمير المدارس، مشيراً إلى أن أن الحق في التعلم يوازي الحق في الحياة، لأنه السلاح الذي سيمكن الأطفال من خوض حياتهم المستقبلية في عصر تتطور فيه البشرية باطراد، موجها الشكر العميق إلى روسيا على مساهمتها في دعم الجيش السوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية، وإلى مجلس الأديان الروسي على مواجهة الجهل الذي حاولت تلك التنظيمات نشره في المجتمع السوري.

    افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها
    © Sputnik . Mohammed Damour
    افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها

    بدوره وجه خالد الحرح رئيس مجلس محافظة دمشق الشكر لروسيا على كل ما قدمته وتقدمه خلال تصديها للحرب الإرهابية الكونية، كما توجه بالشكر للشخصيات الدينية الروسية والسورية على التعاون والعمل الدؤوب الذي أدى إلى انجاح تأهيل هذا المركز التربوي الذي أتى عليه الإرهاب خلال سنوات الحرب، مشيرا إلى عظمة الانتصار الذي حققته الدولتان  في حربهما على الإرهاب، مؤكداً أن سوريا قيادة وجيشا وشعبا ستستمر في مواصلة حربها ضد الإرهاب حتى استعادة المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المجموعات الإرهابية التكفيرية.

    ومن وزارة الأوقاف، قال أُبيّ الحلاق إمام وخطيب جامع "الخضر" في حي الميدان بدمشق في تصريح لوكالة سبوتنيك: اجتمعنا اليوم مع الوفد الروسي لافتتاح هذه المدرسة "العظيمة" الذي يعبر عن دعم القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق للشعب السوري، والذي يأتي بالتعاون مع تجمع الديانات "المسيحي المسلم" خلال حقبة من الزمن تعزز فيها الترابط بين ابناء الديانتين في سوريا من جهة، وبين الأشقاء الروس والشعب السوري وقيادته ومجمعاته الدينية المسيحية والإسلامية من جهة أخرى، وهذا كله تعبير عن المحبة الخالصة بين الشعبين السوري والروسي، وبين القيادتين الروسية والسورية، وبين الجيشين الروسي والسوري اللذين حاربا الإرهاب معا وامتزجت دماء شهدائهما على التراب السوري، في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية التي دعمتها 130 دولة ضد سوريا وشعبها وحكومتها.

    افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها
    © Sputnik . Mohammed Damour
    افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها

    وأضاف الشيخ الحلاق إن أعداء سوريا أرادوا من خلال الحرب الإرهابية تحطيم سوريا عبر تقسيم شعبها إلى طوائف ومذاهب متحاربة إلا أن الشعب السوري العظيم أبى إلا أن يقف وقفة صمود وعز مع قيادته الحكيمة ومؤسسات الدولة ضد هذه المؤامرة الكونية، "وما هذه الفرحة التي نراها بوجوه هذا التجمع المشارك بافتتاح المدرسة إلا ثمرة الانتصار الكبير لسوريا بجيشها وشعبها وقيادتها على الإرهاب.

    وتم تأسيس مجموعة العمل بين الأديان في عام 2017  من قبل مجلس التعاون مع الجمعيات الدينية برئاسة رئيس الاتحاد الروسي الذي يشمل ممثلين عن المعتقدات المسيحية والإسلامية الرئيسية في روسيا، ومنذ عام 2017 ، نفذت مجموعة العمل بين الأديان العديد من الأعمال الإنسانية الناجحة في آن واحد، وفي شهري  يونيو حزيران  وأغسطس آب من عام 2017 ، نشطت المجموعة في إرسال المساعدات الإنسانية للشعب السوري وتضمنت أكثر من 77 طنًا من المنتجات عالية الجودة وزعت على العائلات السورية المحتاجة، وفي شهر نوفمبر 2018، أحضرت مجموعة العمل المساعدات الإنسانية إلى مدرسة داخلية لأطفال الجنود السوريين القتلى في دمشق، في نهاية مارس 2019، قامت بتوزيع ألف صندوق من مواد البقالة (حوالي 15 طنًا) عبر المجتمعات الدينية في دمشق.

    افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها
    © Sputnik . Mohammed Damour
    افتتاح مدرسة عريقة بدمشق دمرها الإرهاب وأعاد مجمع الأديان الروسي إحياءها

    وفي آذار/ مارس من العامل الجاري، أثناء زيارة لأعضاء مجموعة الأديان إلى دمشق، تقرر إطلاق مشروع لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية في سوريا، ووقع الاختيار مبدئيا على ترميم مبنيين من مدرسة ثانوية الشهيد (عدنان كولكي) في حي برزة بدمشق، والتي تتسع لأكثر من 1200 طفل، وتم جمع الأموال اللازمة لترميم المدرسة (حوالى 300 ألف دولار) من قبل المجتمعات الدينية في روسيا.

    وتقام جميع الأعمال الإنسانية لمجموعة العمل بين الأديان مع الزعماء الدينيين وممثلي الحكومة السورية. لتنسيق الجهود المشتركة، وتنظم مجموعة العمل بانتظام اجتماعات رفيعة المستوى واجتماعات مائدة مستديرة بين الأديان في سوريا، حيث تسهم مثل هذه الأنشطة للطوائف الدينية الروسية مساهمة جادة في تحسين الوضع الإنساني في سوريا، ومساعدة مواطنيها على العودة إلى الحياة الطبيعية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فريق الجمباز الإيقاعي الروسي في بطولة العالم للجمباز الإيقاعي بين السيدات في باكو، أذربيجان
    أجمل لقطات بطولة العالم للجمباز الإيقاعي لعام 2019
    كيف أخفت الولايات المتحدة التجارب النووية الإسرائيلية
    كيف أخفت الولايات المتحدة التجارب النووية الإسرائيلية
    إنفوجرافيك - مقارنة بين آيفون 11 وغالاكسي 10
    مقارنة بين آيفون 11 وغالاكسي 10
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك